Vibo, rissa in un locale del centro: 8 denunciati, scattano Daspo e fogli di via

| 18 Settembre 2025 11:22 | 0 commenti

Questura di Vibo Valentia, daspo willy, vibo valentia, rissa
1 minuto per la lettura

A Vibo Valentia, sei giovani sono state denunciati per rissa e due per favoreggiamento. Emessi quattro avvisi orali e un Daspo.

VIBO VALENTIA – Nella notte del 14 settembre scorso, durante i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore, le forze dell’ordine sono intervenute per sedare una violenta lite scoppiata tra più giovani in un locale del centro cittadino. Gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile, giunti tempestivamente sul posto, hanno ricostruito i fatti accertando che si trattava di una vera e propria rissa scoppiata per futili motivi. L’attività investigativa ha consentito di individuare sei persone coinvolte, provenienti da Sant’Onofrio, Cessaniti e Vibo Valentia, tutte denunciate in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di rissa.

Durante le indagini, due ragazze sono state a loro volta denunciate per favoreggiamento personale: con atteggiamenti reticenti avrebbero cercato di ostacolare l’identificazione di alcuni partecipanti, favorendo così il tentativo degli autori di eludere le indagini.

DOPO LA RISSA NEL CENTRO DI VIBO: GIOVANI DENUNCIATI, AVVISI ORALI, DACUR E FOGLI DI VIA

La Divisione Anticrimine della Questura, a seguito delle verifiche, ha emesso diversi provvedimenti amministrativi: 4 avvisi orali; un Dacur o Daspo “Willy” nei confronti di un giovane di Vibo Valentia, misura che vieta l’accesso ai locali pubblici a chi si renda responsabile di reati contro la persona durante la movida; 4 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno a Vibo Valentia per tre anni, destinati ai ragazzi provenienti da Sant’Onofrio e Cessaniti. “Un episodio che testimonia l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della movida cittadina e contrastare ogni forma di violenza sul territorio”, commentano dalla Questura di Vibo.

468

