Tropea, malore durante un’immersione: morto turista

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Un turista tedesco di 61 anni è morto per un malore durante un’immersione subacquea al largo del porto di Tropea.

TROPEA – Tragedia nel pomeriggio di oggi nelle acque antistanti il porto di Tropea, dove un turista tedesco di 61 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore durante un’immersione subacquea. L’allarme è scattato poco dopo le 16.30. L’uomo stava partecipando a un’escursione di diving organizzata nelle acque della Costa degli Dei quando, per cause riconducibili a un malore, si è sentito male durante l’attività. Una volta riportato a bordo dell’imbarcazione, alcuni medici presenti tra i partecipanti hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, nel tentativo di salvargli la vita.

TURISTA MORTO, IL MALORE POI I SOCCORSI IN MARE E I TENTATIVI DI RIANIMAZIONE IN PORTO DI TROPEA

Contemporaneamente è stata allertata la Capitaneria di porto di Tropea, che ha coordinato i soccorsi disponendo l’intervento dell’elisoccorso e di un’ambulanza del 118. Raggiunto il porto, il personale sanitario ha proseguito senza sosta le manovre rianimatorie per circa 50 minuti. Nonostante il lungo e disperato tentativo di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del sessantunenne. Secondo quanto appreso, il turista era ospite di un resort di Simeri Mare, in provincia di Catanzaro, e aveva aderito a una delle escursioni subacquee organizzate con partenza da Tropea. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti di rito da parte della Capitaneria di porto per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio, mentre tutto lascia ritenere che il decesso sia stato causato da un improvviso malore durante l’immersione.