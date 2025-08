Il Comune di Rombiolo stabilizza i “dipendenti” tirocinanti

2 minuti per la lettura

Il Comune di Rombiolo ha deliberato la stabilizzazione dei tirocinanti. La sindaca Contartese: “Poniamo al centro il lavoro”

ROMBIOLO – L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Caterina Contartese, ha formalizzato la stabilizzazione dei lavoratori che da quasi un decennio prestavano servizio attraverso i Tirocini di Inclusione Sociale (Tis). Una decisione che trasforma i tirocini in assunzioni a tempo indeterminato. Intanto, si è dato il via al relativo iter, ma l’intento è quello di stabilizzare questa categoria di dipendenti, divenuti tra l’altro essenziali per il funzionamento dell’Ente.

«Abbiamo deciso di cogliere con coraggio e responsabilità l’opportunità offerta dalla Regione Calabria – ha dichiarato la sindaca Contartese -. È una scelta che pone al centro il valore del lavoro e della persona, mettendo fine all’incertezza che queste donne e questi uomini hanno vissuto per quasi dieci anni».

CONTRATTO INDENTERMINATO PER I TIROCINANTI AL COMUNE DI ROMBIOLO, LA SINDACA CONTARTESE RINGRAZIA GLI UFFICI

La sindaca Contartese ha sottolineato come la decisione, presa attraverso un’apposita delibera di Giunta, sia stata ispirata da principi di equità e responsabilità sociale.

«Nonostante l’attuale incertezza normativa, siamo convinti che investire nelle persone e nel lavoro sia la scelta giusta da fare per il bene della nostra comunità», ha spiegato ancora il capo della compagine amministrativa.

La sindaca ha rivolto un pensiero speciale al tirocinante over 60, recentemente andato in pensione. E anche «a tutte le famiglie che hanno vissuto l’incertezza di un lavoro precario». Da qui le conclusioni: «Questa è una scelta condivisa, frutto di un percorso complesso», ha rimarcato la sindaca. La stessa ha ringraziato gli uffici comunali e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato.

La stabilizzazione dei Tis non è soltanto una risposta amministrativa: è un atto di giustizia sociale e una visione coraggiosa del futuro. Attraverso questa scelta, il Comune riconosce il valore umano dietro ogni ruolo, investe nella dignità del lavoro e consolida il legame con la propria comunità. È il segnale che quando le istituzioni mettono al centro le persone, il cambiamento è possibile. Sempre.