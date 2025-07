Vibo Marina, installati i gazebo davanti alla Posta per proteggersi dal caldo

2 minuti per la lettura

Dopo la segnalazione del Quotidiano del Sud, il Comune di Vibo ha installato i gazebo davanti le Posta di Vibo Marina: a piazzare le strutture di copertura mobili ha provveduto l’associazione di volontariato “Prociv Augustus”

VIBO VALENTIA – Promessa mantenuta: il Comune di Vibo installa i gazebo davanti le Posta di Vibo Marina. Lunedì scorso, come annunciato da settimane, a piazzare le strutture di copertura mobili ha provveduto l’associazione di volontariato “Prociv Augustus”, che nella circostanza ha altresì installato alcune sedie e tavolini per agevolare l’attesa dei numerosi anziani in fila davanti alla struttura. Ricapitolando la vicenda, giusto ad un mese di distanza, la sede postale della popolosa frazione portuale del comune capoluogo era stata teatro di un poco gradevole episodio.

Infatti, ad inizio giugno, centinaia di pensionati si erano presentati, come di consueto, a ritirare la pensione, però, una volta giunti sul posto, si ritrovarono ad attendere il proprio turno all’esterno della sede postale.

LE FILE ALLA POSTA DI VIBO MARINA SOTTO IL CALDO AFRICANO

Orbene, fatalità volle, che in coincidenza di quelle giornate era iniziato l’anticiclone africano, fenomeno che tutt’ora sta attanagliando con temperature proibitive l’intero Stivale. Da qui la protesta di alcuni anziani utenti, che (giustamente) non avevano accettato di buon grado il fatto di dover restare in piedi e sotto il sole cocente in attesa che giungesse il proprio turno per entrare nella struttura. Ragion per cui il sindaco, Enzo Romeo, avendo appreso dal Quotidiano della vicenda contattò immediatamente la sede regionale di Poste italiane, la quale però rispose picche; da lì, quindi, la rapida decisione di intervenire personalmente interessando della situazione il consigliere delegato Francesco Colelli, il quale diede incarico all’associazione “Prociv Augustus” di installare alcuni gazebo fuori dalle Poste di Vibo Marina nei giorni di pagamento delle pensioni per i mesi di luglio e agosto.

ARRIVANO I GAZEBO E I CITTADINI RINGRAZIANO

Interpellata oggi l’utenza più anziana, questa ha manifestato compiacimento per l’iniziativa promossa dal Comune: «È stata una bella sorpresa – conferma un’anziana venuta a ritirare la propria pensione – vedere i volontari che aspettavano con una sedia e una bottiglietta di acqua fresca. Il mese scorso è stato un calvario». Soddisfatto anche Romeo, che ha affermato: «Avevo promesso che saremmo intervenuti e così è stato. Come amministratori – ha concluso il primo cittadino – abbiamo il dovere di stare vicini e avere attenzione verso le fasce più deboli della cittadinanza».