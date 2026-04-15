Vibo, prenota una visita medica due anni prima e gli viene rinviata senza avviso di 5 mesi

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La denuncia pubblica di un paziente residente a Nicotera (Vibo): visita medica prenotata due anni fa e ora rinviata ad agosto senza preavviso

NICOTERA (VIBO VALENTIA) – Al danno di attendere circa due anni per una visita di controllo, si aggiunge la beffa di vedersi rinviare la visita senza nessun preavviso. Si tratta di un giovane nicoterese C.P. classe 68. Questi aveva prenotato, in data 30.09.2024, una normale visita di controllo endocrinologa per marzo 2026 presso l’ambulatorio di Endocrinologia di via Moderata Durant.

SANITÀ IN ATTESA IN PROVINCIA DI VIBO: VISITA MEDICA PRENOTATA E RINVIATA DI 5 MESI SENZA PREAVVISO

Fin qui oltre alla distanza abissale tra la data di prenotazione e quella della prestazione specialistica, dopo quasi due anni, che ormai è divenuta normalità. Ma al danno anche oggettivo si aggiunge la beffa di vedersi spostare in avanti una visita programmata due anni fa. Il nostro recandosi, dopo aver chiesto un permesso al lavoro, nell’ambulatorio di Moderata Durant nel giorno e nell’ora prestabilita nella prenotazione del 30 settembre 2024 viene a conoscenza che la visita era stata spostata per il prossimo 3 agosto 2026. Ciò senza che gli fosse comunicato nulla precedentemente. E da quello che ha saputo lo stesso non è stato l’unico ad avere l’incredibile sorpresa.