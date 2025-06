3 minuti per la lettura

Il crollo della parete rocciosa segnalato dall’ex consigliere comunale Antonio Piserà ha interessato una larga parte della notissima rupe di Tropea, area a rischio idrogeologico

TROPEA – Nella notte tra il 6 e il 7 giugno si è verificato un nuovo e preoccupante crollo della parete rocciosa, in località Passo Cavaliere, nella zona sud del territorio comunale di Tropea. Lo comunica Antonio Piserà, ex consigliere comunale. «Il distacco roccioso – egli afferma – interessa in particolare l’area adiacente alla cosiddetta “Scaletta del Parcheggio dei Carabinieri”, accesso secondario alle spiagge sottostanti, fra cui la frequentatissima spiaggia di Rocca Nettuno».

Comunica altresì le coordinate esatte dell’evento franoso che sono: «latitudine 38°40’24.13″N – longitudine 15°53’4.44″E, un’area già nota per la sua fragilità geologica e segnalata da tempo come a rischio idrogeologico». Piserà ha quindi inviato una segnalazione formale e urgente indirizzata a: Commissari Straordinari del Comune di Tropea, Prefetto di Vibo Valentia, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto – Ufficio Circondariale Marittimo di Vibo Valentia.

Tropea, crollo di parte della rupe, mai eseguiti interventi risolutivi o di consolidamento

Nella nota, Piserà ha messo in evidenza come l’evento non sia isolato o imprevedibile, ma al contrario rientri in un quadro di pericolo strutturale noto da anni. Mai eseguiti nella «stessa area, già interessata da gravi crolli nel 2012 e nel 2016, interventi risolutivi o di consolidamento». L’ex consigliere, già in data 5 settembre 2024, aveva inviato all’Ufficio Tecnico Comunale «una segnalazione dettagliata (protocollo n. 26496), sollecitando interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone e delle vie di accesso sottostanti. A distanza di mesi, nulla è stato fatto» sottolinea.

Avanza dunque delle richieste urgenti. In primis il sopralluogo tecnico congiunto e immediato delle autorità competenti, per valutare l’entità del crollo e i rischi residui; la chiusura e interdizione fisica dell’intera area, sia da terra che da mare, con particolare riferimento all’accesso dalla “scaletta dei Carabinieri” e alla spiaggia di Rocca Nettuno; l’emissione di un’ordinanza commissariale di interdizione dell’area, al fine di impedire l’accesso ai numerosi turisti e cittadini che, ignari del pericolo, potrebbero essere esposti a conseguenze gravissime.

Appello accorato alle autorità: “Si intervenga prima che sia troppo tardi”

«Il crollo avvenuto – dichiara Piserà – conferma purtroppo le preoccupazioni espresse già lo scorso anno. Non possiamo continuare a ignorare segnali così evidenti. È inaccettabile che un’area ad altissima frequentazione turistica sia lasciata in condizioni di evidente instabilità geologica. Serve un intervento immediato, deciso e coordinato. La sicurezza dei cittadini e dei turisti non può essere rimandata né sottovalutata. Le responsabilità di chi continua a ignorare le segnalazioni saranno chiare a tutti in caso di ulteriori eventi tragici».

La segnalazione dell’ex consigliere si inserisce «in un contesto di crescente attenzione alla fragilità del territorio tropeano, in cui il fenomeno dell’erosione costiera e dei cedimenti strutturali rappresenta una sfida urgente e concreta per chi governa e amministra» si legge in una nota in merito.

Quindi lancia un appello accorato alle autorità affinché «la segnalazione non resti inascoltata e vengano finalmente attivati tutti gli strumenti normativi e operativi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio, a tutela della vita umana e del patrimonio naturale della Città di Tropea», conclude Antonio Piserà.