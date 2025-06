2 minuti per la lettura

Giro di vite del Comune di Vibo sui condomini in ordine alla raccolta dei rifiuti che in questi giorni ha portato all’elevazione di numerose multe. E intanto è pronta una delibera per inasprire le sanzioni pecuniarie per i trasgressori

VIBO VALENTIA – Proseguono i controlli della Muraca Srl in diversi condomini a Vibo città e nelle frazioni: in questi giorni, supportati dalla Polizia locale e alla presenza dell’assessore all’ambiente del Comune, Marco Miceli, gli uomini della società che si occupa della raccolta dei rifiuti hanno effettuato verifiche in numerosi condomini per nulla virtuosi che hanno portato a riscontrare altrettanto numerose violazioni da parte di alcuni residenti ben presto destinatari di multe.

La questione, che attiene alla raccolta dei rifiuti nei palazzi, continua a quindi destare l’attenzione dell’assessore all’ambiente che annuncia un giro di vite in ordine alle multe in presenza di trasgressioni, fino a 500 euro (contro gli attuali 60), in quanto è in fase di approvazione una apposita delibera di Giunta.

GIRO DI VITE SUI FURBETTI DEI RIFIUTI A VIBO E FRAZIONI

Il fenomeno dei rifiuti nei condomini è difficile da sradicare anche perché vi sono delle situazioni del tutto particolari: tra gli aneddoti, quello che riguarda i residenti di determinati palazzi che abbandonano la spazzatura nell’area di pertinenza dell’edificio accanto. Non proprio il massimo della correttezza. Chiaramente, i controlli servono anche a questo e spesso è proprio il rifiuto a consentire l’individuazione del trasgressore. Come a Vibo Marina ieri mattina oppure nel quartiere affaccio nella mattinata di odierna.

L’ORDINANZA DEL COMUNE DI VIBO RIVOLTA AI CONDOMINI

Proprio per contrastare efficacemente tale fenomeno, a marzo scorso, su indicazione dell’assessore Miceli il comune ha emanato una ordinanza con nuove regole per i condomini e la gestione dei rifiuti urbani introducendo l’obbligo per gli amministratori dei palazzi di esporre una targa con i propri dati identificativi e rafforza le disposizioni in materia di raccolta differenziata. L’ordinanza stabilisce che entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, tutti i condomini dovranno provvedere ad affiggere in un luogo ben visibile (come il portone d’ingresso o l’androne) una targa con nome e cognome dell’amministratore e indirizzo e recapiti telefonici.

Inoltre, i condomini dovranno garantire che la targa resti leggibile nel tempo, intervenendo in caso di usura, danni o rimozione. L’ordinanza impone a tutti i cittadini, operatori commerciali e imprenditori di rispettare gli orari e le modalità di raccolta dei rifiuti, con l’obbligo di esporre i mastelli dalle ore 21:00 della sera precedente fino alle 5:00 del giorno stabilito per il ritiro; utilizzare esclusivamente sacchetti biodegradabili e compostabili per la frazione organica; curare la pulizia delle aree destinate all’esposizione dei rifiuti, con particolare attenzione alle parti comuni dei condomini, viali d’accesso e giardini. Il Comune ha annunciato controlli ancora più rigidi per garantire il rispetto delle nuove norme, con sanzioni, come detto allo studio, più pesanti per i trasgressori.