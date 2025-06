Joppolo, tartaruga marina salvata sulla spiaggia di Coccorino

2 minuti per la lettura

Tartaruga marina ferita salvata sulla spiaggia di Coccorino, a Joppolo, nel vibonese: provvidenziale l’intervento della Guardia di Finanza

JOPPOLO – Tartaruga marina in difficoltà salvata sabato 14 giugno lungo la costa vibonese, in località Coccorino, grazie alla tempestività e alla sinergia tra le forze dell’ordine e i centri specializzati. L’allarme è scattato nella tarda mattinata, quando alcuni bagnanti hanno notato l’animale ferito tra le onde e hanno prontamente allertato la Sala Operativa del Reparto Operativo Aeronavale (Roan) della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.

Scattato l’allarme, immediatamente inviate sul posto una motovedetta e una pattuglia della Stazione Navale della Guardia di Finanza. Contestualmente, attivato il Protocollo Regionale per il recupero degli animali marini, coinvolgendo la Capitaneria di Porto e richiedendo l’intervento del Centro di Recupero Animali Marini di Montepaone (CZ).

La pattuglia, giunta rapidamente sulla spiaggia, ha prestato le prime cure all’animale, una tartaruga marina adulta di sesso femminile, che presentava una ferita a una pinna ma era ancora viva. L’intervento, condotto sotto la supervisione a distanza degli esperti del centro di Montepaone, è avvenuto in costante contatto con i militari.

Con il nulla osta del veterinario dell’Asp, la tartaruga è stata infine affidata agli operatori del centro specializzato, dove verrà sottoposta a esami diagnostici per valutarne lo stato di salute e programmare il recupero.

L’esemplare, appartenente a una specie protetta inclusa nella convenzione Cites e nella lista rossa della Iucn (International Union for the Conservation of Nature), è considerato vulnerabile e a rischio estinzione. È quindi probabile che la tartaruga sia stata vittima di attività di pesca illegale, pratica che continua a rappresentare una minaccia per l’equilibrio dell’ecosistema marino, nonostante l’intensificazione dei controlli da parte della Guardia di Finanza.

Negli ultimi mesi, la componente navale del Corpo ha intensificato l’attività di vigilanza, portando alla denuncia di diversi pescatori abusivi e al sequestro di reti e attrezzature non conformi, pericolose per le specie protette come il tonno rosso e, appunto, le tartarughe marine.

Ancora una volta, l’efficace collaborazione tra istituzioni ha fatto la differenza. La professionalità e la prontezza degli uomini del Roan di Vibo Valentia, guidati dal Tenente Colonnello Alberto Lippolis, hanno permesso di salvare una vita e lanciare un segnale importante sulla necessità di tutelare con rigore la fauna marina.