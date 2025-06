Vibo, liquami a mare: ok alla convenzione Comune-Corap

2 minuti per la lettura

Il Comune di Vibo Valentia ha approvato la convenzione con il Corap per l’emergenza liquami a mare: collettamento temporaneo da Silica a Porto Salvo per scongiurare nuovi disastri ambientali soprattutto del torrente Sant’Anna

VIBO VALENTIA – Per contrastare lo sversamento di liquami a mare, la Giunta Comunale di Vibo Valentia ha deliberato lo schema di convenzione tra il Comune e il Corap (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive), attualmente in liquidazione coatta amministrativa, che dà il via libera all’attivazione di un servizio emergenziale di collettamento delle acque reflue dal depuratore comunale di località “Silica”, a monte, all’impianto consortile di Porto Salvo, a valle.

La necessità di questo intervento si lega direttamente al tentativo di evitare il ripetersi dei gravi disastri ambientali verificatisi nella scorsa estate e negli anni precedenti, quando i liquami in eccesso, non trattenuti dall’impianto di “Silica”, venivano trascinati a mare attraverso il torrente Sant’Anna, a Bivona, generando forti criticità ambientali e igienico-sanitarie lungo la fascia costiera.

GLI INCONTRI IN PREFETTURA PER AFFRONTARE IL PROBLEMA LIQUAMI NEL SANT’ANNA

Nel corso del 2024 e del 2025 si sono tenuti diversi tavoli tecnici istituzionali presso la Prefettura di Vibo Valentia, dove il Comune ha reiterato con forza la richiesta al Corap di accogliere presso l’impianto di Porto Salvo il cosiddetto “troppo pieno” proveniente dal depuratore di “Silica”. La problematica, infatti, si acuisce soprattutto nel mese di agosto, quando la popolazione – residente e turistica – aumenta esponenzialmente, e l’impianto a monte non è strutturalmente in grado di contenere la massa reflua prodotta, ma già adesso, in modo preoccupante, il fenomeno del mare sporco ha fatto capolino in diverse occasioni.

GLI ASPETTI TECNICI DELLA CONVENZIONE COMUNE-CORAP

Definiti, a seguito degli incontri del 14 febbraio, del 7 e del 26 maggio, i termini tecnici ed economici della convenzione, formalizzati nelle scorse settimane e ora ratificati dalla Giunta comunale. Il servizio sarà erogato al costo di 0,55 euro/mc oltre Iva, comprensivo di eventuali spese per misurazioni, manutenzioni straordinarie e servizi integrativi come l’utilizzo di autospurghi, a carico del Comune.

IL COMUNE DI VIBO SPERA DI EVITARE LO SVERAMENTO DI LIQUAMI COME NEL 2024

Immediata trasmissione ed esecutività della delibera proprio per far fronte all’imminente stagione turistica, alla Prefettura, al Corap e agli altri enti coinvolti, con l’Amministrazione comunale – e con essa soprattutto i cittadini – che auspica che, con l’avvio di questo servizio, il fenomeno dei liquami che sgorgano nel torrente Sant’Anna e raggiungono il mare non si verifichi più a partire da quest’estate, garantendo un miglioramento tangibile in termini ambientali, sanitari e turistici per l’intero comprensorio costiero.