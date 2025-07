Vibonese in fiamme, oltre 50 interventi dei Vigili del fuoco in 24 ore

3 minuti per la lettura

Sono stati oltre 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime 24 ore per far fronte ai numerosi focolai che hanno interessato la provincia vibonese. Il personale del 115, anche grazie all’utilizzo dell’elicottero, impegnato in evacuazioni di persone, ad evitare che le case fossero minacciate dai roghi. E oggi restano numerose distese di vegetazione completamente distrutta e un odore acre di bruciato

VIBO VALENTIA – Un’altra giornata rovente, quella di ieri, per la provincia di Vibo Valentia, duramente colpita da una serie di incendi che hanno interessato vaste aree del territorio nelle 24 ore comprese tra le ore 8 del 25 luglio e le 8 del 26 luglio: i Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono stati impegnati in circa 50 interventi, principalmente lungo la fascia costiera, dove le alte temperature e la vegetazione secca hanno alimentato il propagarsi delle fiamme.

GLI INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI EFFETTUATI DAI VIGILI DEL FUOCO LUNGO LA COSTA VIBONESE

Tra le situazioni più critiche quella registrata nel comune di Joppolo, dove fin dalle prime ore della mattina un vasto incendio ha colpito la località Coccorino. Le operazioni di spegnimento, ancora in corso, hanno richiesto l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco, una squadra AIB di Calabria Verde, un Direttore Operazioni di Spegnimento (DOS) dei VVF, un elicottero del Corpo nazionale e, per un certo periodo, anche un velivolo della flotta aerea regionale. Complessivamente, effettuati circa 100 lanci d’acqua. A causa dell’intensità del rogo, si è reso necessaria l’evacuazione di tre nuclei familiari – in tutto dieci persone – da un residence minacciato dalle fiamme, con il supporto dei Carabinieri

COLPITO ANCHE IL CAPOLUOGO DI PROVINCIA

Numerosi anche gli interventi nel capoluogo Vibo Valentia, con incendi in zone urbane e periurbane: località Olivarella, via Giovanni XXIII, via Elsa Morante, via Sibilla Aleramo (nei pressi dell’asilo nido), località Silica, Madonnella, viale della Pace, contrada Cocari, campo sportivo di Piscopio e la strada per Triparni. In diversi casi, la presenza di terreni incolti con vegetazione spontanea secca ha facilitato l’avanzata delle fiamme verso le abitazioni.

Allarme anche a Nicotera, dove un incendio ha interessato la pineta della Marina. A scopo cautelativo e per la grande quantità di fumo sprigionato, si è disposta l’evacuazione temporanea di alcuni villaggi turistici e residence della zona.

EMERGENZE A RICADI, DRAPIA E MAIERATO-PIZZO

Nella serata, un altro fronte critico si è aperto nel comune di Ricadi, in località Petto Bianco, dove le difficoltà legate al terreno impervio hanno complicato le operazioni di spegnimento. Per motivi di sicurezza, si è reso necessario evacuare un hotel e alcune abitazioni vicine. Ulteriori incendi hanno interessato anche i comuni di Drapia (frazione Gasponi), Limbadi (frazione Motta Filocastro), e lungo la strada provinciale Pizzo–Maierato, dove le fiamme hanno lambito diverse abitazioni, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

DOPO GLI INTERVENTI ENORMI DISTESE ANNERITE DAL FUOCO NEL VIBONESE

L’ondata di incendi, alimentata dal caldo estremo e dalla trascuratezza del territorio, sta mettendo a dura prova uomini e mezzi, chiamando in causa anche la responsabilità civile per la prevenzione e la cura dell’ambiente. La situazione resta sotto osservazione. Oggi, dopo l’inferno di fuoco restano enormi distese annerite, rima rigogliose di vegetazione, e un forte odore acre di bruciato.