A causa del maltempo cede il costone: pericolo a Polia

A causa del cedimento del costone il sindaco di Polia, Luca Alessandro, ha chiuso la strada provinciale 45

POLIA – La terra ha ceduto a Ponte Santoro, travolgendo tutto con un fragore che ha fatto tremare la Strada Provinciale 45. Un masso e tonnellate di detriti sono precipitati nell’alveo sottostante, creando un vero e proprio “effetto diga” e mettendo a rischio l’intero territorio di Polia.

POLIA, CEDE COSTONE, ORDINANZA DEL SINDACO ALESSANDRO

Di fronte a questa emergenza, il sindaco Luca Alessandro ha emanato l’ordinanza n. 8/2026, chiudendo immediatamente il tratto di strada interessato e vietando l’accesso a chiunque non sia autorizzato. Il rischio idrogeologico ed esondativo è elevato: il cedimento del costone potrebbe avere conseguenze gravi sia a monte che a valle, e per questo l’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale sorvegliano costantemente l’area, con segnaletica d’emergenza già installata.

DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA PROVINCIALE

La durata del blocco non è definita: l’ordinanza resterà in vigore fino a quando le condizioni non saranno completamente sicure, con la Prefettura di Vibo Valentia e la Protezione Civile Regionale già allertate per gli interventi necessari. Cittadini e pendolari sono invitati a evitare la zona e a usare percorsi alternativi fino a nuova comunicazione.