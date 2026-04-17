Allerta a Vibo Marina: rinvenuta una "Caravella portoghese"

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Scatta l’allerta dopo la scoperta sulla spiaggia di Vibo Marina di una “Caravella portoghese” avvenuta nel corso di un sopralluogo effettuato da Arpacal, richiesto dalla Guardia Costiera, nell’ambito delle attività di monitoraggio ambientale.

VIBO MARINA – Scatta l’allerta lungo la costa tirrenica calabrese dopo il ritrovamento di un esemplare di “Caravella portoghese” (Physalia physalis) sul litorale di Vibo Marina, in località Pennello. La scoperta è avvenuta nel corso di un sopralluogo effettuato da Arpacal, richiesto dalla Guardia Costiera, nell’ambito delle attività di monitoraggio ambientale. L’organismo, già recuperato, è stato inviato all’Ispra per ulteriori analisi scientifiche volte a comprendere le cause della sua presenza e le eventuali implicazioni per l’ecosistema locale.

La caravella portoghese, spesso scambiata per una comune medusa, è in realtà un sifonoforo oceanico tipico delle acque tropicali e subtropicali. Negli ultimi anni, tuttavia, la sua comparsa nel Mar Mediterraneo, sebbene ancora rara, risulta in aumento, fenomeno che gli esperti collegano ai cambiamenti climatici e all’innalzamento delle temperature marine.

PERICOLOSI I TENTACOLI DELLA CARAVELLA PORTOGHESE

Particolarmente insidiosi sono i suoi tentacoli, che possono estendersi per diversi metri e sono dotati di cellule urticanti capaci di provocare forti dolori, irritazioni cutanee e, nei casi più gravi, reazioni allergiche significative. Le autorità invitano alla massima prudenza: è fondamentale evitare qualsiasi contatto con organismi simili a meduse o con materiale trasparente spiaggiato lungo la battigia. In caso di avvistamento, è raccomandato segnalarlo immediatamente alla Guardia Costiera.

Il Comune di Vibo Valentia ha assicurato che la situazione sarà costantemente monitorata in collaborazione con gli enti competenti, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei bagnanti.