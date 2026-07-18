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Goletta Verde, inviato al Comune di Vibo il report sul torrente Sant’Anna. «Dati confermati. L’inquinamento delle foci dei torrenti raggiunge il mare e va affrontato con interventi strutturali».

VIBO VALENTIA – Legambiente Calabria ha trasmesso al Comune di Vibo Valentia il report completo relativo al campionamento effettuato da Goletta Verde 2026 alla foce del torrente Sant’Anna, a Marina di Bivona, ribadendo la validità delle analisi che avevano classificato il punto come “fortemente inquinato”. L’associazione precisa inoltre un elemento temporale ritenuto fondamentale: il prelievo è stato effettuato il 27 giugno scorso, mentre la tombatura della foce del torrente è avvenuta soltanto agli inizi di luglio, dunque successivamente al monitoraggio. L’intervento arriva dopo le polemiche seguite alla presentazione dei risultati della storica campagna di monitoraggio ambientale e alle critiche espresse dal sindaco di Vibo Valentia. Per Legambiente, tuttavia, «si continua a mettere sotto processo chi monitora le criticità ambientali anziché affrontarne le cause».

L’associazione ricorda che da quarant’anni Goletta Verde rappresenta una delle principali campagne italiane di citizen science e che i campionamenti vengono eseguiti seguendo protocolli consolidati, concentrandosi nei punti ritenuti più critici, come foci di fiumi, canali e scarichi che recapitano direttamente in mare. «Goletta Verde – sottolinea Legambiente – non rilascia patenti di balneabilità né sostiene che tutto il mare della Calabria sia inquinato e non sostituisce i controlli istituzionali previsti dalla normativa europea. L’obiettivo è individuare i punti critici nei quali gli inquinanti raggiungono il mare, offrendo un contributo indipendente affinché le istituzioni intervengano». Secondo l’associazione, se una foce risulta contaminata il problema non nasce il giorno del campionamento, ma è indice di criticità strutturali che possono riguardare depuratori insufficienti o malfunzionanti, scarichi abusivi, reti fognarie miste, collettori incompleti, carenze nella manutenzione dei corsi d’acqua o una combinazione di tali fattori.

INVIO DEI DATI UFFICIALI SUL TORRENTE SANT’ANNA ED ESITI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE, IL REPORT TRASMESSO AL COMUNE DI VIBO

Legambiente riferisce di aver inviato al Comune, poche ore dopo la richiesta formale dell’amministrazione, tutta la documentazione relativa al monitoraggio, comprensiva del report tecnico, delle fotografie del sito e delle analisi effettuate da un laboratorio accreditato. Il campionamento è stato eseguito, come detto, il 27 giugno nei pressi della foce del torrente Sant’Anna. Le analisi microbiologiche hanno rilevato concentrazioni di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali ben oltre i limiti fissati dalla normativa, determinando la classificazione del punto come “fortemente inquinato”. Al momento del prelievo, spiegano i volontari, le condizioni meteorologiche erano favorevoli, con cielo sereno, vento debole e una temperatura di circa 35 gradi. L’acqua appariva verde e torbida, con presenza di alghe e schiume. Nell’area sono stati inoltre osservati diversi rifiuti, tra cui carta, fazzoletti e un grande telo di materiale non identificato.

LA REPLICA SULLA TEMPISTICA DELLA TOMBATURA E LA BALNEABILITÀ DELLE AREE LIMITROFE

«Il Sant’Anna è stato tombato solo dopo il campionamento». Legambiente evidenzia come il campionamento sia stato effettuato quando il torrente era ancora aperto, mentre la successiva tombatura della foce, avvenuta nel mese di luglio, non può incidere sui risultati delle analisi eseguite alcune settimane prima. Una precisazione che l’associazione ritiene necessaria nel dibattito sviluppatosi dopo la diffusione dei dati. L’associazione ricorda inoltre che il punto di campionamento non rientra tra quelli monitorati ai fini della balneazione dal Ministero della Salute, mentre le aree immediatamente a destra e a sinistra risultano classificate come balneabili con qualità delle acque “eccellente”.

Un monitoraggio reso possibile solo in alcuni anni. Dal 2021 il torrente Sant’Anna è stato campionato tre volte, una a mare e due direttamente alla foce. Negli anni 2022, 2023 e 2025 il monitoraggio non è stato possibile a causa del prosciugamento del corso d’acqua, mentre in altri periodi la presenza delle opere frangiflutti impediva il naturale sbocco del torrente in mare, rendendo impossibile effettuare il prelievo nel punto ritenuto più significativo.

TORRENTE SANT’ANNA A VIBO, L’APPELLO DI LEGAMBIENTE: AFFRONTARE LA REALTÀ E INVESTIRE SULLA DEPURAZIONE STRUTTURALE

«L’immagine della Calabria si difende risolvendo i problemi». Legambiente ribadisce la disponibilità a collaborare con il Comune e con tutti gli enti competenti, ma osserva come la tutela dell’immagine della Calabria non possa passare dalla negazione delle criticità. «Difendere l’immagine del territorio è un obiettivo condiviso – si legge nella nota – ma l’immagine non si tutela negando i problemi, bensì risolvendoli. Il turismo moderno premia i territori che investono nella qualità ambientale, nella trasparenza e nella capacità di migliorare».

L’associazione rinnova quindi la richiesta di investimenti strutturali sulla depurazione, del completamento e ammodernamento degli impianti esistenti, della separazione delle reti fognarie da quelle meteoriche, dell’eliminazione degli scarichi abusivi e di una manutenzione costante di torrenti, canali e foci, oltre all’implementazione di sistemi permanenti di monitoraggio e di una maggiore trasparenza dei dati. Problemi che, evidenzia Legambiente, sono noti da tempo e per i quali, come ricordato dall’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro, sono stati avviati alcuni percorsi di intervento. «Continueremo a monitorare, denunciare quando necessario e collaborare con le amministrazioni che intendono affrontare seriamente le criticità ambientali – conclude l’associazione – perché amare la Calabria significa avere il coraggio di guardare la realtà e lavorare insieme per migliorare ciò che ancora non funziona».