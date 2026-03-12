Ryanair promuove sui social nuove mete turistiche: tra cui Soriano Calabro e Sorianello

2 minuti per la lettura

Riflettori su Soriano Calabro e Sorianello dopo il post social di Ryanair che rilancia l’immagine dei due borghi delle Serre vibonesi e delle loro attrazioni storiche e naturali

SORIANO CALABRO – Un semplice post sui social può trasformarsi in una vetrina internazionale per il turismo locale. È quanto accaduto con una recente pubblicazione su Facebook della compagnia aerea irlandese Ryanair, che ha condiviso un’immagine promozionale dedicata a diverse destinazioni e paesaggi suggestivi.

Tra i luoghi richiamati nella foto compaiono anche due borghi della Calabria: Soriano Calabro e Sorianello, centri storici situati nell’entroterra della provincia di Vibo Valentia, nel cuore delle Serre. La presenza di questi territori nel post rappresenta un’occasione di visibilità importante per due comunità ricche di storia, tradizioni e bellezze paesaggistiche.

Soriano Calabro tra storia, arte e spiritualità

Soriano Calabro è uno dei borghi più significativi dell’area delle Serre vibonesi. La sua storia è profondamente legata all’antico Convento domenicano di San Domenico, fondato nel XVI secolo e un tempo considerato uno dei complessi religiosi più importanti d’Europa. Oggi i suoi resti monumentali rappresentano uno dei simboli del paese.

Tra i luoghi più interessanti da visitare nel comune si trovano:

il Polo Museale di Soriano, che comprende il MuMar – Museo dei Marmi e il MuTer – Museo del Terremoto, dedicato al devastante sisma del 1783 che colpì la Calabria meridionale; la Chiesa di San Martino Vescovo, chiesa madre del paese; il Convento di San Domenico; le chiese storiche del centro e la prestigiosa Biblioteca Calabrese oltre alle vie antiche del borgo, le tradizioni artigianali e dolciarie, come i tipici mostaccioli.

Il paese rappresenta un punto di incontro tra spiritualità, cultura e tradizioni locali.

Sorianello e la natura della Valle dei Mulini

A pochi chilometri di distanza si trova Sorianello, piccolo borgo immerso nel verde dei boschi delle Serre. Il territorio è particolarmente noto per la Valle dei Mulini, un’area naturalistica caratterizzata da antichi mulini ad acqua, gole rocciose e sentieri immersi nella natura.

Cammino del Normanno

Questo paesaggio, insieme al centro storico del paese e alle tradizioni locali, rappresenta una meta ideale per escursionisti, amanti della natura e visitatori alla ricerca di luoghi autentici.

La presenza di Soriano Calabro e Sorianello in un contenuto pubblicato da Ryanair dimostra come oggi i social network possano diventare strumenti di promozione turistica molto efficaci. Le immagini condivise online possono raggiungere milioni di utenti e contribuire a far conoscere anche piccoli borghi spesso fuori dai circuiti turistici più noti.

Per i due comuni delle Serre vibonesi, comparire in una comunicazione di una compagnia internazionale significa avere l’opportunità di attirare l’attenzione di nuovi visitatori e valorizzare il proprio patrimonio storico, culturale e naturalistico.