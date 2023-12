Vibo, violento incidente nei pressi dello svincolo autostradale

1 minuto per la lettura

Vibo, violento incidente stradale nei pressi dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio-Vibo Valentia, scontro tra un’auto e un furgone, gravemente ferito un uomo

VIBO VALENTIA – Grave incidente stradale questo pomeriggio lungo la ex Statale 606 nei pressi della rotatoria per Maierato. Probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, si è verificato un impatto frontale tra un’auto e un furgoncino. A riportare la peggio è stato un uomo, A.D., 39 anni, residente a San Vincenzo La Costa, nel Cosentino che ha riportato diversi traumi si varie parti del corpo.

Il paziente è stato quindi preso in consegna dai sanitari del 118 che in elisoccorso, sotto il coordinamento del dott. Andreacchi, lo hanno trasferito all’ospedale di Lamezia, a quanto parre in prognosi riservata, in quanto le avverse condizioni atmosferiche non hanno consentito di raggiungere il nosocomio di Catanzaro. Più lievi, invece, le entità delle ferite riportate dagli altri occupanti dei due veicoli incidentati che sono stati trasportati al pronto soccorso del presidio di Vibo.

L’importante arteria viaria – che collega il capoluogo di Provincia allo svincolo autostradale di Sant’Onofrio – è rimasta chiusa per qualche ora in quanto i veicoli hanno occupato tutta la carreggiata e pertanto il personale di Polizia e carabinieri ha deviato il traffico sulle vie di comunicazione alternative, il tempo necessario per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica e, infine, rimuovere i mezzi danneggiati.