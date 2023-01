Provinciali Vibo, Condello candidato per il centrosinistra, anzi no, forse

2 minuti per la lettura

Il centrosinistra annuncia la candidatura di Condello alla presidenza della Provincia di Vibo ma dagli alleati ci sono smentite e scoppia il caso

VIBO VALENTIA – La questione è la seguente: da un lato c’è chi ha dato ormai per presa – pur mancando l’ufficialità – la decisione di proporre la candidatura di Giuseppe Condello alla presidenza della Provincia per il centrosinistra (LEGGI), dall’altro invece c’è chi afferma che è ancora in corso una valutazione. Solo che qualcuno che fa parte di quest’ultima fazione proprio nel pomeriggio – contattato dal Quotidiano – aveva sostenuto il contrario.

Ma andiamo per ordine. Poco prima della direzione provinciale del Pd in programma questo pomeriggio, abbiamo sentito il coordinatore provinciale dem, Giovanni Di Bartolo, che aveva affermato come sulla figura del sindaco di San Nicola da Crissa, vi fosse stata, nel corso dell’interpartitica di ieri sera, una convergenza tanto da spingere lo stesso dirigente a parlare di “costituzione del campo largo che si realizza nel Vibonese” mentre a livello nazionale è ancora in atto una discussione sul punto.

L’ANNUNCIO DEL SEGRETARIO DEM: «CONDELLO CANDIDATO PRESIDENTE ALLA PROVINCIA DI VIBO», POI LE SMENTITE

L’articolo online pubblicato qualche ora addietro non fa altro che riportare gli esiti della riunione e qualche virgolettato di Di Bartolo. Ma ecco che, verso le 19.45, arriva una mail congiunta del deputato del Movimento Cinque Stelle, Riccardo Tucci, e del consigliere regionale, Antonio Lo Schiavo, nella quale si sostiene quanto segue: «Pur confermando ogni precedente valutazione negativa sul sistema elettorale per l’elezione del presidente della Provincia, meccanismo che impedisce la reale rappresentatività dell’elettorato popolare, ci preme osservare che l’interlocuzione per l’individuazione di un’eventuale piattaforma programmatica comune nell’alveo del campo progressista è tuttora in corso e che nessun accordo è stato al momento raggiunto in ordine alla figura del candidato presidente e del perimetro politico della stessa coalizione».

Orbene, ci preme sottolineare tre aspetti: in primis che evidentemente le parole del segretario Dem potrebbero aver infastidito gli altri esponenti della coalizione al punto da smentirle; in secondo luogo altrettanto evidentemente i partecipanti hanno preso parti a riunioni differenti visto che le risultanze non coincidono; in terzo luogo, ci siamo premurati, intorno alle 17, di chiamare per conferma uno dei due firmatari del comunicato stampa il quale a precisa domanda del cronista “Quindi, avete chiuso su Condello”, ha risposto “Di fatto sì”.

A questo punto, riteniamo che non serva aggiungere altro.