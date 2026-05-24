Elezioni a Spilinga, quorum superato: Enzo Marasco è il sindaco

1 minuto per la lettura

Anche Spilinga alle elezioni supera il quorum del 40%: Enzo Marasco si appresta a ottenere il secondo mandato consecutivo come sindaco.

SPILINGA – Dopo Acquaro e Monterosso Calabro, si aggiunge Spilinga al novero dei Comuni del Vibonese in cui è stata superata in giornata la soglia minima del 40% degli aventi diritto, ma per la proclamazione ufficiale servirà attendere lo spoglio: determinante anche il raggiungimento del 50% dei voti validi espressi.

Di fatto, si appresta a bissare il successo di cinque anni fa, Enzo Marasco che, contrariamente alla scorsa consultazione, in questa non ha avuto un competitor e che quindi potrà dare seguito all’azione amministrativa avviata un lustro fa.