Elezioni a Monterosso Calabro, raggiunto il quorum: Lampasi verso il terzo mandato

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A Monterosso Calabro la lista unica supera il quorum del 40% alle elezioni, assicurando così ad Antonio Lampasi il suo terzo mandato consecutivo.

MONTEROSSO CALABRO (VIBO VALENTIA) – A Monterosso Calabro è stato raggiunto il quorum necessario per la validità della consultazione amministrativa. Dopo Acquaro, anche il centro dell’Angirolano Vibonese supera la soglia minima prevista dalla normativa per i Comuni con una sola lista in corsa. Sono stati 511 i cittadini che si sono recati alle urne nella giornata odierna, pari al 40% degli aventi diritto al voto, percentuale necessaria affinché la tornata elettorale possa essere considerata valida.

ELEZIONI MONTEROSSO CALABRO, IL QUORUM CONFERMA LAMPASI

Il dato, sebbene si attenda ancora l’ufficialità definitiva che arriverà domani al termine dello spoglio, apre nuovamente le porte della carica di sindaco ad Antonio Lampasi, pronto a guidare il Comune per la terza consiliatura consecutiva. La partecipazione registrata nel piccolo centro calabrese rappresenta un passaggio decisivo per assicurare continuità amministrativa e scongiurare il rischio del commissariamento, eventualità prevista nei casi in cui non venga raggiunto il quorum richiesto dalla legge nei Comuni con lista unica.