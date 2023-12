Arrivano 4,5 milioni di euro per le strade del Vibonese

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – La sistemazione delle strade del Vibonese potrà avvalersi di un finanziamento di 4,5 milioni di euro. A darne comunicazione è il presidente della Commissione Bilancio alla Camera dei deputati, Giuseppe Mangialavori, attraverso un messaggio sui propri canali social: “Vibo Valentia anche quest’anno riceve il giusto riconoscimento: 4,5 milioni di euro per le strade del Vibonese, stanziati nella legge di bilancio che stiamo per approvare. Sono davvero felice di poter dare, ancora una volta, risposte concrete al mio territorio. Un nuovo finanziamento dopo i 36 milioni dello scorso anno ottenuti per tutti i Comuni del Vibonese. Non è stato semplice, ma ce l’abbiamo fatta”.