Rombiolo ottiene un milione di euro per la messa in sicurezza del territorio

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I fondi a Rombiolo saranno utilizzati per realizzare interventi considerati strategici sotto il profilo della messa in sicurezza.

ROMBIOLO – Il Comune ha ottenuto un finanziamento pari a un milione di euro destinato a interventi di messa in sicurezza del territorio. Le risorse assegnate dal Ministero dell’Interno attraverso il decreto relativo ai fondi previsti dalla legge 145 del 2018 per il triennio 2026-2028. Tra gli enti beneficiari figura anche Rombiolo, che aveva presentato la propria candidatura lo scorso anno.

I fondi saranno utilizzati per realizzare interventi considerati strategici sotto il profilo della sicurezza e della riqualificazione territoriale, con particolare attenzione alle aree che necessitano di adeguamenti infrastrutturali e opere di prevenzione del rischio.

LA SINDACA DI ROMBIOLO CATERINA CONTARTESE: “RISULTATO FRUTTO DEL LAVORO AMMINISTRATIVO”

Soddisfatta la sindaca Caterina Contartese, che sottolinea il valore dell’importante risultato ottenuto dall’ente da lei guidato.

«Si tratta di un finanziamento particolarmente significativo per il nostro Comune – dichiara la prima cittadina – perché ci consentirà di intervenire concretamente sulla sicurezza del territorio e sulla tutela della comunità. È il frutto di un lavoro amministrativo e tecnico portato avanti con attenzione e programmazione, attraverso la partecipazione ai bandi e la capacità di intercettare risorse fondamentali per il futuro di Rombiolo».



La sindaca evidenzia, inoltre, come gli interventi programmati rappresentino un investimento strategico per il territorio: «Investire nella sicurezza significa non soltanto prevenire criticità e ridurre i rischi, ma anche migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere il nostro territorio più moderno, vivibile e sicuro per le future generazioni. Continueremo a lavorare con determinazione per cogliere ogni opportunità utile alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità».