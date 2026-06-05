Ricadi, il neo sindaco Domenico Locane nomina la Giunta

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La nuova squadra amministrativa di Ricadi nominata da Locane: la giunta sarà composta da quattro assessori: Nicola Lasorba vicesindaco

RICADI – Il neo sindaco, Domenico Locane, ha varato la nuova giunta comunale, definendo la composizione dell’esecutivo che si occuperà di guidare l’ente per i prossimi anni. La squadra amministrativa sarà composta da quattro assessori, con deleghe già ripartite dal sindaco ai rispettivi titolari.

Luana Paparatto è nominata assessore comunale con delega alla Pubblica istruzione e al Tempo libero. Maria Elena Saragò si occuperà invece di Politiche Sociali e personale, Ambiti centrali per la Gestione dei servizi e dell’organizzazione comunale. Domenico Tomaselli, tra l’altro risultato primo degli eletti, entra nella Giunta comunale del sindaco Locane con le deleghe a Cultura, Ambiente e Verde pubblico, decoro urbano e agricoltura, con un ruolo trasversale da svolgere su più settori legati al territorio.

Infine, Nicola Lasorba assumerà le deleghe alle attività Produttive, Sport e Spettacolo, Servizio idrico integrato, Politiche comunitarie e infine Viabilità. Sempre per lo stesso Lasorba il primo cittadino Locane ha riservato la nomina di vicesindaco con le funzioni e il ruolo di coordinamento da svolgere all’interno dell’esecutivo.

Nelle prossime ore, quindi, la giunta di Domenico Locane inizierà la propria attività amministrativa alla vigilia del periodo estivo tradizionalmente di grande importanza per il territorio di Ricadi che ospita alcune delle località di spicco del turismo marittimo calabrese.