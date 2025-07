A Pizzo una sfida rap a colpi di rime lanciate dall’alto

3 minuti per la lettura

Tutto pronto a Pizzo per la prima Freestyle Battle al mondo dai balconi, una sfida rap a colpi di rime lanciate dall’alto

PIZZO – Il cuore del centro storico napitino si prepara ad accogliere un evento mai visto prima. o Oggi 22 luglio 2025 alle ore 22:00, nella splendida cornice di Piazza della Repubblica, andrà in scena MURAP, la prima Freestyle Battle al mondo dai balconi, una sfida rap a colpi di rime lanciate dall’alto.

A ideare e promuovere l’evento è l’associazione Eventi Live Pizzo APS, guidata dal Presidente Antonio Fanello e composta dai soci Letizia Rizzo, Greta Di Leo, Carmen Giampà, Brunella Chiarello, Luciano Solano, Maurizio Gaudente e Vincenzo Matarozzo. Il progetto nasce dal desiderio di fondere musica urbana e architettura storica, valorizzando la città di Pizzo con un linguaggio contemporaneo e giovanile. MURAP è un evento che rompe gli schemi. Quattro rapper si alterneranno in una battle freestyle da balconi contrapposti affacciati sulla Piazza, animati dai beat di DJ Kerò, storico nome dell’underground calabrese.

Sul fronte dei rapper si sfideranno giovani voci in ascesa: Desa, Samir, Reset e Tony. Artisti che porteranno stili diversi ma una sola intenzione: far vibrare la piazza con parole, presenza e messaggi di inclusione. L’host sarà affidato al talentuoso Tulvio.

A chiudere il MURAP sarà una vera icona del rap italiano, Frankie hi-nrg mc (all’anagrafe Francesco Di Gesù), con un dj set esclusivo sul palco di Piazza della Repubblica. Autore, produttore, MC, pioniere del rap di contenuto in Italia, Frankie hi-nrg mc ha portato nei testi l’impegno sociale, la critica politica, la riflessione culturale, senza mai rinunciare al ritmo e allo stile. La sua carriera è un pezzo della storia della musica italiana. Ha inciso 6 album e collaborato con artisti del calibro di Nas, RZA, Giorgia, Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri, Cristicchi, Roy Paci, Gassman, Cortellesi, Caparezza e molti altri.

L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Pizzo, con il sostegno dell’assessore agli Eventi Gennaro Muratore, del sindaco Sergio Pititto e dell’assessore all’Urbanistica Franco Procopio.

“Murap è uno spettacolo artistico unico al mondo, un’esperienza musicale immersiva, dinamica e identitaria, ma anche un messaggio di inclusione e partecipazione. Vogliamo che Pizzo diventi un teatro urbano a cielo aperto e un punto di riferimento per i giovani – afferma il presidente Antonio Fanello dell’associazione Eventi Live Pizzo. La speranza – continua – è che questo sia il primo passo per trasformare Pizzo in un luogo di espressione libera e creativa. In un momento storico in cui si sente forte la necessità di dare alla parola lo spazio che merita”. Poi aggiunge: “Murap è uno degli eventi inseriti in una manifestazione artistica più ampia, chiamata Pizzo Music Festival, di cui al momento non sveliamo nulla. Invitiamo tutti a seguirci su Instagram: @pizzomusicfestival”.

L’iniziativa è stata economicamente sostenuta da numerosissime attività commerciali, che hanno dato un contributo concreto alla riuscita dell’evento. Un gesto di fiducia e partecipazione che dimostra quanto la comunità creda nella forza della cultura come motore di rigenerazione urbana e sociale