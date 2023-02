Successo per il Carnevale Miletese 2023, ora si punta al ventennale

4 minuti per la lettura

Grande successo per il Carnevale Miletese 2023, notevole partecipazione di pubblico e apprezzamento unanime per l’evento allegorico

MILETO – «Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la riuscita dell’edizione 2023 del Carnevale Miletese. Era l’edizione della ripartenza dopo due anni di stop obbligato a causa della pandemia di Covid e non poteva essere migliore. Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, i gruppi in maschera, i carristi, il pubblico, l’amministrazione comunale di Mileto e l’amministrazione Regionale».

Con queste parole il gruppo dirigente dell’Associazione Carnevale Miletese traccia il bilancio dell’ultima edizione del Carnevale Miletese organizzato nell’ambito del progetto Mileto Carnevale in arte del Comune di Mileto cofinanziato dalla Regione Calabria.

Il pubblico presente nella città normanna era quello dei grandi eventi. Migliaia di persone, infatti, si sono riversate ai bordi del percorso del corteo e poi in Piazza Pio XII per assistere allo spettacolo allegorico allestito dall’associazione presieduta da Antonio Sorrentino (altri componenti Fortunato Ascoli, Francesco Ciccone, Nicola Evolo, Agostino Porcini, Francesco Ridolfi e Fortunato Zoccoli).

CARNEVALE MILETESE 2023, 16 ATTRAZIONI PER UN MIGLIAIO DI FIGURANTI

Il pubblico in festa a Mileto

In tutto 16 attrazioni, 9 delle quali iscritte al concorso allegorico e ripartite tra il concorso riservato ai carri (4 in gara) e quello riservato ai gruppi (5 in gara), si sono susseguite per le vie della città normanna per un intero pomeriggio all’insegna della musica e della festa con oltre un migliaio di figuranti in maschera.

Una grande festa il cui racconto sarà possibile seguire sabato alle ore 15 e domenica in replica alle ore 20 su VideoCalabria (in tv e in streaming sul sito VideoCalabria) con lo speciale dedicato al Carnevale Miletese.

Il corteo allegorico ha effettuato due giri del circuito cittadino che attraversa il centro storico della città ricostruita tra la fine del 700 e l’inizio dell’800 dopo il terremoto che distrusse il borgo magnificato da Ruggero il Normanno. Poi a seguire la festa si è spostata in piazza Pio XII dove le attrazioni si sono esibite (chi in piazza chi sul palco) per poi passare alla cerimonia di premiazione dei concorsi.

IL CONCORSO ALLEGORICO DEL CARNEVALE MILETESE 2023, CLASSIFICHE E VINCITORI

Il pubblico in festa a Mileto

A vincere la sezione dei gruppi con 68 punti assegnati dalla giuria l’Istituto Comprensivo di Mileto con i bambini della scuola Primaria che hanno messo in scena un corteo storico nel segno dei normanni. A seguire, a soli 2 punti di distacco, la Palestra Training center di Mangone che ha portato Mercoledì Addams tra le strade miletese. Al terzo posto un ex-aequo con 64 punti conquistato dai bambini dell’asilo San Giuseppe con il tema “Alla scoperta del sistema solare” e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Scopelliti-Green di Rosarno con il tema “L’Inverno di Arendelle”. Quinto classificato il gruppo della Palestra di Ionadi Ads Moonlight Dancing con il tema Mercoledì Addams.

Per quanto riguarda i carri in gara a vincere il concorso 2023 con 67 punti è stato il carro dell’Asilo Santa Chiara di Mileto a tema Pinocchio nel Paese dei Balocchi. Secondo classificato con 65 punti l’associazione nazionale Michele Turco Onlus con il carro a tema Grease. “L’Orchestra italiana omaggio a Renzo Arbore” della Proloco di Mileto conquista il terzo posto con 60 punti. Infine quarto con 57 punti è arrivato il carro “Coriandoli di pace” allestito dalla Parrocchia Maria SS Annunziata di Francica.

Il concorso allegorico prevede tre premi per i primi tre classificati di ogni sezione. Per i carri i premi sono 1000 euro al primo, 700 al secondo e 500 al terzo. Per i Gruppi i premi sono 400 euro al primo, 200 euro al secondo e 100 euro al terzo.

LA SODDISFAZIONE DELL’ASSESSORE REGIONALE VARÍ E DEL SINDACO GIORDANO

Il carro Grease, secondo classificato al Carnevale Miletese 2023

Grande soddisfazione è stata espressa sul palco del Carnevale Miletese anche dal sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, e dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico ed Attrattori culturali, Rosario Vari. Entrambi hanno ribadito l’impegno delle rispettive amministrazione a sostenere l’evento con l’obiettivo di renderlo sempre più un punto di riferimento nel territorio non solo provinciale ma regionale. In particolare l’assessore Varì ha rimarcato la necessità di fare rete coinvolgendo anche i territori limitrofi per fare del Carnevale Miletese un vero e proprio polo attrattivo. «Del resto – ha sostenuto – si tratta di una manifestazione già storicizzata che ha tutte le caratteristiche per diventare un grande evento».

Una tesa sostenuta con decisione anche dal sindaco Giordano che ha confermato il proprio impegno e quello dell’amministrazione comunale al fianco dell’associazione Carnevale Miletese per far crescere ulteriormente l’evento allegorico.

In quest’ottica proprio sul palco della manifestazione è nata la proposta di avviare un tavolo di confronto con i sindaci del territorio per organizzare una grande evento per il 2024 anno in cui ricorre il ventennale della nascita del Carnevale Miletese.