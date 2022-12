All'ospedale di Vibo Babbo Natale arriva in... trattore

1 minuto per la lettura

L’iniziativa di un giovane, Fortunato Pezzo, protagonista con un “trattore di Natale” dedicato ai bambini dell’ospedale di Vibo

VIBO VALENTIA – Non su una slitta, non dal camino, bensì su un trattore. Proprio il trattore è il singolare mezzo utilizzato da un imprenditore, Fortunato Pezzo, e da alcuni colleghi per consegnare i doni di Natale ai bambini del reparto di pediatria dell’ospedale di Vibo. Reparto guidato da Giuseppe Bragò che, per l’occasione, ha fatto gli onori di… “reparto”.

Un gesto che ha allietato i piccoli degenti e che per qualche ora ha fatto loro dimenticare di non essere a casa propria bensì in una struttura sanitaria. I bimbi, alla vista di tutti quei, doni non hanno trattenuto la loro felicità. Questa iniziativa è nata solo qualche giorno fa. Tuttavia in sole 72 ore sono stati raccolti fondi necessari per procedere con l’acquisto di regali natalizi ed oggetti necessari al reparto stesso.

“Non esiste cosa più bella a regalare un sorriso ad ogni bambino. Alcuni di noi si sono messi in gioco in prima persona. Ma non è solo merito mio, un grazie va ad ogni singola azienda che ha contribuito alla realizzazione di questo bellissimo gesto. Grazie a tutti”, ha commentato l’imprenditore vibonese.