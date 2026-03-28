Il Vibonese si mobilita per Earth Hour: luci spente per la crisi climatica

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Nel Vibonese la campagna di sensibilizzazione luci spente promossa dal Wwf: “Dobbiamo difendere la natura”. Coinvolti diversi comuni

Nell’anno in cui il WWF Italia “spegne le sue 60 candeline”, il Wwf invita a spegnere le luci per l’Earth Hour, l’Ora della Terra. Si tratta della mobilitazione globale per contrastare la crisi climatica, i cui effetti devastanti sono ormai sotto gli occhi di tutti. Giunta alla sua ventesima edizione Earth Hour è un evento senza frontiere che unisce le persone di tutto il Pianeta.

AL VIA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE LUCI SPENTE: DIVERSI I COMUNI DEL VIBONESE COINVOLTI

“La lotta al riscaldamento climatico – si legge in un comunicato del Wwf di Vibo – ha un ruolo fondamentale per la nostra vita e per fronteggiare i rischi che sta correndo la Natura e l’intera umanità. Specialmente in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, in cui il negazionismo politico da un lato e la forte dipendenza dell’economia italiana e mondiale dalle fonti fossili come petrolio e gas rendono ancora più urgente il ricorso alle fonti alternative e al risparmio energetico. La seconda edizione del report WWF “Rinnovabili, energia per la pace”, lanciato oggi a pochi giorni da Earth Hour, conferma quanto le fonti energetiche fossili siano esse stesse causa o concausa in conflitti o vere e proprie guerre”.

Per questo il WWF chiede a tutti i cittadini di compiere un gesto concreto per il clima e il Pianeta: regalare un’ora alla Natura per dare un contributo importante per un futuro più sicuro e sostenibile per tutti.

MOLTO PIU’ DI UN EVENTO: UN EVENTO CHE POTREBBE CAMBIARE IL FUTURO

Earth Hour si svolgerà il 28 marzo 2026 alle 20.30: cittadini, città e aziende di tutta Italia e tutto il mondo spegneranno le loro luci per 60 minuti. Un’ora che potrebbe cambiare i prossimi decenni: molto più di un evento, un gesto che ha il valore di cambiare il nostro futuro.

Diversi i comuni calabresi, da Corigliano Rossano a Bivongi, da San Ferdinando a Siderno, che hanno dato la loro adesione alla manifestazione. Mentre in provincia di Vibo Valentia la città capoluogo spegnerà le luci del Municipio e del Teatro comunale. Iniziative analoghe anche a Mileto, Polia, Francavilla Angitola, San Nicola da Crissa, Zungri, Ricadi, Jonadi, Zambrone.

A ROMA SPENTE LE LUCI DEL COLOSSEO. LA SANTA SEDE ADERISCE SPEGNENDO LA CUPOLA DI SAN PIETRO

Nella Capitale spente le luci di Colosseo, Fontana del Gianicolo. La Santa Sede aderisce spegnendo la Cupola di San Pietro, facciata della Basilica e colonnato. Adesioni in tutta Italia, da Trento a Palermo.

Anche quest’anno Earth Hour ha il patrocinio di importanti istituzioni, tra cui la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ed è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica.