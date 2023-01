1 minuto per la lettura

Commozione a Briatico per la scomparsa a Roma di Nico Varone, giovane apprezzato e amato dalla comunità della cittadina costiera

BRIATICO – Domenico Varone, per tutti Nico, aveva 37 anni ed è morto per un improvviso malore la mattina di capodanno nella sua casa di Roma. Originario di Cinquefrondi (dove andrà a riposare accanto alla tomba del padre, stimato medico della piana di Gioia) viveva e lavorava a Roma.

Aveva, però, un legame particolare con Briatico e i ragazzi del paese, tanto da passarci da più di 30 anni le estati, dove si rifugiava ogni qualvolta sentiva il bisogno di evadere dalla routine di città.

Aveva fatto breccia nel cuore di tutti, era un ragazzo pieno di vita e molto avventuriero, era appassionato di animali, di immersioni subacquee, di gite in montagna; sempre in compagnia dei suoi amici, che non riuscivano a stargli lontano neppure in inverno, andandolo a trovare a Roma assiduamente.

“Una persona d’oro- lo descrivono gli amici- il classico ragazzo dolce e gentile con tutti, a cui era difficile non volere bene”. Non a caso i ragazzi di Briatico hanno scritto un manifesto che recita così “E ogni estate saremo lì sulla nostra piccola spiaggia ad aspettare insieme il tramonto. Perché tu ci sei, sei con noi. Nico vive!”.

Il funerale previsto a Roma, nella chiesa Santa Caterina da Siena del quartiere San Giovanni precederà il rientro in Calabria del feretro destinazione Cinquefrondi dove, dopo un breve saluto di amici e conoscenti, verrà tumulato nel cimitero della cittadina.