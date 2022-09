Vibo, multe all’uscita dalle scuola ma il comune frena: “Saranno annullate”

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Le contravvenzioni (multe) elevate ieri mattina, 14 settembre 2022, ai genitori che avevano portato a scuola i propri figli saranno annullate. A renderlo noto sono i consiglieri di maggioranza Nico Console (FI), Gerlando Termini (Città Futura) e Antonio Curello (FdI). I tre hanno avuto un incontro con il sindaco del Comune di Vibo Valentia Maria Limardo. Il primo cittadino ha dato mandato per la revoca delle decine di multe emesse soprattutto nella zona del centro storico. È proprio qui che sono stati allocati gli alunni della “Don Bosco” e dove insistono diversi altri istituti.

“In conseguenza della mancata attuazione della direttiva concordata tra la ditta e l’amministrazione comunale, per la sospensione delle soste tariffate su corso Umberto I durante gli orari di entrata ed uscita delle scuole che interessano quella zona di Vibo, verosimilmente riconducibile ad un difetto di comunicazione agli operatori, il Sindaco, ha comunicato in apposita riunione tenutasi con noi capigruppo, che è in corso l’adozione di idoneo atto per l’annullamento in autotutela delle relative sanzioni elevate. Ciò implica evidentemente che l’utenza interessata è esonerata dal versamento della sanzione”, hanno concluso i tre consiglieri di maggioranza.

La vicenda delle multe elevate nel primo giorno di scuola a Vibo aveva suscitato forti polemiche, portate sulla stampa dall’esponente del Pd nell’assemblea civica, Laura Pugliese, che aveva raccolto i malumori di molti genitori ed ha reiterato la circostanza questa mattina nel corso della III commissione consiliare. Quindi, le rassicurazioni del primo cittadino.