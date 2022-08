Vibo Marina meta dei vip, dopo Carmen Russo ecco Aurelio De Laurentiis

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Si aggirava con disinvoltura tra i banconi del minimarket a Vibo Marina, a caccia di prodotti tipici locali: era Aurelio De Laurentiis. La sua presenza non è passata inosservata, né lui, evidentemente, ha fatto qualcosa per celarla agli occhi della gente.

Immortalato a Vibo Marina in uno scatto, Aurelio De Laurentiis, presidentissimo del Napoli e imprenditore di successo nel campo del cinema internazionale. Il produttore cinematografico si è concesso qualche momento gastronomico a Vibo Marina in attesa di tornare all’ombra del Vesuvio. Si trova, infatti, in queste ore nella frazione costiera in vacanza. De Laurentiis è stato fotografato all’interno di un noto locale di alimentari sito proprio all’entrata della cittadina.

Tra gli sguardi incuriositi di chi l’ha riconosciuto, De Laurentiis si è intrattenuto con i presenti. Ha prima scambiato qualche battuta con le banconiste, scattato qualche foto con alcuni avventori del locale, non solo sostenitori della società Partenopea, per poi acquistare dei prodotti tipici calabresi prima di lasciare il negozio.

Vibo Marina, a dispetto di ciò che si pensa, continua ad essere meta di personaggi del mondo dello spettacolo. Dopo Carmen Russo, avvistata proprio un paio di giorni fa insieme al marito Enzo Paolo Turchi, fare il bagno presso uno dei lidi della zona, ora è la volta del presidente del Napoli calcio.