Gli interni sono stati curati personalmente da Armani. Lo stilista li ha disegnati nel suo stile essenziale ed elegantissimo. Armani, tra l’altro, usa lo yacht anche come set fotografico per servizi di moda. Varato nel 2008, questo enorme panfilo che ha preso il posto di Mariù, il precedente yacht di Giorgio Armani, supera il predecessore sia in grandezza che in lussuosità. 65 metri di lunghezza, contro i 51 di Mariù. È dotato di 1 Suite Armatore e 6 Cabine Ospiti. (LEGGI DELLA VISITA DEL MAIN A CAPO VATICANO LA SCORSA ESTATE)