Carmen Russo in vacanza in Calabria, si gode il mare di Vibo Marina con la figlia - FOTO

VIBO VALENTIA – Carmen Russo sceglie la Calabria, regione che si conferma terra di vip in vacanza anche nell’estate del 2022. Numerose celebrità del Bel Paese l’hanno scelta come meta, concedendosi un periodo di riposo e di svago in riva al mare o nelle tante strutture ricettive che la regione offre nelle principali località turistiche della costa, ma non solo.

Ultima in ordine di tempo ad essere avvistata a queste latitudini è stata proprio la celebre ballerina, showgirl e attrice, genovese di nascita, immortalata in compagnia del marito Enzo Paolo Turchi e della figlia in riva al mare in un noto lido di Vibo Marina.

Per la showgirl si tratta di un ritorno, avendo già in passato scelto la nostra regione come meta di vacanza. Per la gioia dei suoi tanti fan calabresi.