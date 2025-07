“Penzeri d’amuri”, debutto col cuore per Nicola Bruni

3 minuti per la lettura

Il giovane artista Nicola Bruni di Acquaro racconta il suo primo singolo “Penzeri d’amuri” che ha raccolto diversi consensi e i progetti futuri

ACQUARO – Il 25 giugno scorso è stato pubblicato in video su YouTube il primo singolo di Nicola Bruni, giovane acquarese, appassionato di musica folk calabrese e della sua chitarra che non smette un attimo di suonare, a qualsiasi ora e per qualsiasi occasione. “Penzeri d’amuri” il titolo del brano che in pochi giorni ha raggiunto quasi 8mila visualizzazioni. Proprio per questo abbiamo voluto sentire le sue emozioni e scoprire quali saranno le sue prossime tappe.

Nicola, partiamo da come nasce la tua passione per questo genere di musica.

«Diciamo che fin da piccolo sono stato legato alla mia terra e alle tradizioni calabresi».

“Penzeri d’amuri”, Nicola Bruni è questo il titolo del tuo primo singolo, cosa racconta?

«Questo brano l’avevo scritto anni fa ed era ispirato a un amore lontano come si evince dalle parole. L’amore per una ragazza che non era del mio paese e quindi per me sembrava lontano, di conseguenza la notte portava tanti pensieri legati a questo amore. Finalmente oggi ho riaperto quel cassetto e pubblicato ufficialmente questo brano».

Che difficoltà hai trovato nel comporre testo e musica di questo tuo primo singolo?

«Quando si ha passione per qualcosa credo che non ci possono essere difficoltà. Infatti a breve usciranno altre mie canzoni e spero di poter portare alto il nome della Calabria non solo al sud ma in tutto il mondo. Questo è il mio vero obbiettivo».

Hai mai pensato di far parte di un gruppo musicale?

«Sono stato contattato da diversi gruppi per farne parte ma alla fine ho accettato la proposta degli Elcasound e in particolare di Giuliano e Natale persone disponibili e squisite che sin da subito hanno creduto in me e proprio per questo ho deciso di sposare il loro progetto. Grazie a loro ho anche conosciuto Teresa Merante con la quale ho iniziato una bellissima tourneè che ci vedrà in diverse piazze e locali di Calabria e Sicilia ma anche nel nord Italia. È un onore per me cantare al suo fianco e pertanto colgo l’occasione per ringraziarla e per dire ancora una volta che lei rappresenta la voce più bella della Calabria».

A chi hai dedicato questo tuo primo brano ufficiale?

«Questo mio piccolo successo è dedicato soprattutto alla mia famiglia, alla mia ragazza e al mio paese: Acquaro».

A proposito della tua ragazza, ti segue in questa tournéé nelle varie piazze?

«Si lei e sempre al mio fianco e mi sostiene».

In pochi giorni hai raggiunto 8mila visualizzazioni quindi vuol dire che ci sono tanti fans che ti seguono. Cosa dici a tal proposito?

«Si è vero, a parte tanti amici che mi conoscono, nel giro di poco tempo, mi sono ritrovato con un bel gruppo di fans a quali rivolgo un ringraziamento particolare. Proprio per questo nel prossimo mese di settembre ci saranno delle sorprese riservate a loro».