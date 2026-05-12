Mileto si immerge in una Full Jazz Experience

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A Mileto una giornata dedicata al Jazz per una vera e propria full experience in un genere musicale che fa dell’improvvisazione la sua caratteristica principale

MILETO (VIBO VALENTIA) – Prima una masterclass di eccezione poi un concerto serale per celebrare l’intera cultura jazz. Mileto, grazie all’iniziativa promossa dal Cantiere Musicale Internazionale, si veste oggi, 12 maggio 2026, da capitale della musica e sulla scia delle celebrazioni per la Giornata Internazionale del Jazz, celebrata lo scorso 30 aprile, ospita la “Full Jazz Experience”, una giornata intensiva che unisce l’alto perfezionamento didattico alla magia della performance live.

«L’evento, coordinato dal Maestro Francesco Scopelliti, nasce – fanno sapere dal Cantiere – con l’obiettivo di valorizzare il Jazz non solo come genere musicale, ma come “responsabilità culturale”, confermando la Calabria come terreno fertile per i talenti più interessanti della scena nazionale».

Il Programma della giornata (che prevede un unico accesso a pagamento per i due eventi) prende il via alle 15:30 e fino alle 18:00 con la Jazz Masterclass con il Maestro Giovanni Mazzarino. «Un momento formativo di altissimo profilo. Il Maestro Giovanni Mazzarino, docente di Tecniche di Improvvisazione Musicale presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, terrà una Masterclass aperta a musicisti professionisti e appassionati».

FULL JAZZ EXPERIENCE, I DETTAGLI DEL PROGRAMMA DELL’EVENTO DI MILETO

Durante l’appuntamento «si approfondiranno i temi dell’armonia, della composizione e della pratica jazzistica. Mazzarino, attivo dal 1985 e vincitore del Top Jazz come Miglior Nuovo Talento, è una delle voci più autorevoli del Jazz italiano ed europeo. Con 22 album da leader e collaborazioni con giganti come Randy Brecker, Steve Swallow e moltissimi altri, il Maestro – concludono i portavoce del Cantiere – porterà a Mileto la sua lunghissima esperienza didattica, il suo grande carisma e la sua cifra stilistica fatta di lirismo, rigore formale ed eleganza».

Dopo la Masterclass sarà la volta della celebrazione con la musica. alle 19.30, infatti, prenderà il via il concerto del Giovanna Magro Quartet feat. Giovanni Mazzarino.

«La serata vedrà protagonista la “rising star” del canto jazz italiano: Giovanna Magro. La cantante siciliana, reduce da prestigiosi riconoscimenti internazionali (tra cui il primo premio al 7th Swiss International Music Competition di Lugano e la vittoria a Tomorrow’s Jazz al Teatro La Fenice di Venezia), presenterà un repertorio raffinato che include brani tratti dai suoi recenti lavori discografici “Composit” e”TWO/GETHER”, ambedue realizzati in collaborazione con Giovanni

Mazzarino per l’etichetta Jazzy Records. Sul palco Giovanna Magro (voce), Giovanni Mazzarino (pianoforte e arrangiamenti), Tommaso Pugliese (contrabbasso), Francesco Scopelliti (batteria)».