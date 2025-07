Body Building: il vibonese Lorenzo Saverino sul podio

3 minuti per la lettura

ERA la sua prima gara di Body Building e il fatto di averla conclusa al terzo posto rappresenta una bella soddisfazione per Lorenzo Saverino. Il giovane atleta vibonese è salito sul podio in occasione del Gran Prix Nazionale FNBB Italia Anfra Cup 2025. L’evento si è svolto a Quarto, in provincia di Napoli, all’interno dell’Anfra Sport Club, una gran bella struttura, un vero e proprio gioiellino. In gara una sessantina di atleti, uomini e donne, legati dalla passione per il Body Building. Un evento ben organizzato, per la soddisfazione di Gianfranco Tarantini, presidente FNBB Italia e la gara era valida per le qualificazioni al Campionato del Mondo UFE, che si terrà a Toronto (Canada) a novembre. Ogni atleta ha dato il meglio di sé. Ognuno ha portato la sua storia, esibendosi nelle varie categorie. In competizione, come si diceva, anche un giovane vibonese, alla prima esperienza in assoluto in gare ufficiali. Si tratta di Lorenzo Saverino, classe 2008, il quale si è esibito nella categoria “Novis” riservata agli atleti Under 18.

Il podio nella categoria Novis riservata agli Under 18

Lorenzo Saverino e la passione per il Body Building

Ha iniziato circa un anno fa la sua avventura nel Body Building e per Lorenzo Saverino ecco la prima soddisfazione in una gara ufficiale. Si allena nella palestra New Gym of the King di Jonadi (VV), seguito con mille attenzioni da Salvatore Eramo, anch’egli amante del Body Building e con tante gare alle spalle. Alla base di tutto ci sono la serietà e la costanza negli allenamenti e la scrupolosità con la quale si cura l’alimentazione. Tanti sacrifici, comprese le alzate all’alba per sostenere gli allenamenti evitando così il caldo opprimente. «Il body building è uno sport che mi ha appassionato fin dall’inizio e del quale ne ho fatto uno stile di vita. Sono felice e soddisfatto per questa mia prima esibizione ufficiale. Dedico il terzo posto al mio coach e alla mia famiglia». Queste le parole del sedicenne atleta vibonese Lorenzo Saverino, in bella evidenza alla gara di Body Building svoltasi in Campania.

Lorenzo Saverino durante la sua esibizione

Body Building natural

Quella di Quarto è stata, come si diceva, la prima gara per Lorenzo Saverino, la cui esibizione è stata molto apprezzata dalla giuria. Nessuna emozione per il più giovane atleta in gara e ovvia soddisfazione al termine della stessa, con il terzo gradino del podio. Un evento sicuramente formativo per Saverino, il quale ha potuto ammirare anche le esibizioni di atleti che vanno per la maggiore. È importante sottolineare che il Body Building natural si caratterizza per la costruzione del proprio corpo senza ricorrere all’utilizzo di sostanze dopanti o illegali. Completata l’esibizione di Quarto, Lorenzo Saverino ha già ricominciato con gli allenamenti in vista delle prossime gare ufficiali, sempre seguito da Salvatore Eramo.