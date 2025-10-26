Mileto: Penelope, la cavalla frisona che vince un prestigioso premio in Olanda

3 minuti per la lettura

La storia di Anandi F (Penelope), giovane cavalla frisona dal prestigioso pedigree Sipke 450 x Doaitsen 420, di proprietà di Giuseppe Mesiano, di Mileto, vince il premio della Rassegna Morfologica del Cavallo Frisone, uno degli eventi più attesi del calendario allevatoriale

MILETO – Dalla città normanna a una delle competizioni più illustri panorama equestre e la vittoria di un premio tra i più importanti del settore: è la storia di Anandi F (Penelope), giovane cavalla frisona dal prestigioso pedigree Sipke 450 x Doaitsen 420, di proprietà dell’allevatore Giuseppe Mesiano, di Mileto.

La campionessa ha partecipato alla Rassegna Morfologica del Cavallo Frisone, uno degli eventi più attesi del calendario allevatoriale, organizzata dall’Afhi Studbook, associazione italiana riconosciuta dalla Kfps, il prestigioso libro genealogico olandese della razza. La manifestazione si è svolta sabato 18 ottobre presso il Centro Equestre Le Grand Noir di La Loggia, Torino, e ha visto in campo 24 esemplari frisoni, per lo più provenienti dal Nord Italia, con alcune eccezioni come Anandi F, arrivata direttamente da un allevamento olandese e di proprietà di Giuseppe, e Sienna Rose Le Grand Noir, di proprietà di un allevamento napoletano.

DA MILETO ALL’OLANDA FINO ALLA VITTORIA DEL PREMIO

La giuria, composta dai nomi di spicco del Kfps Peter Bergsma e Antje Holtrop, ha aperto la giornata valutando le giovani fattrici candidate all’iscrizione ufficiale nello Stambook, il registro degli adulti approvati alla riproduzione. Nel primo gruppo di cinque giovani cavalle, Anandi F (Penelope) si è subito distinta, ottenendo l’unico secondo premio Ster della sua sezione. Questo risultato le ha permesso di accedere al confronto con le fattrici già approvate in precedenti rassegne, tra cui la notevole Toffee (Maurits 437 x Doaitsen 420), anch’essa premiata con secondo premio Ster. Nel testa a testa morfologico, però, Anandi F ha prevalso, conquistando il titolo di “Miglior Fattrice 2025” e l’accesso alla finale assoluta.

Nella fase conclusiva, la campionessa ha sfidato i migliori rappresentanti delle altre categorie: lo stallone Igor del Boscone Ster AA (Epke 474 x Doaitsen 420), già vincitore della categoria stalloni nel 2024 e riconfermato miglior stallone, e il giovane puledro Abel (Hilbrand 525 x Meinte 490), premio di categoria tra i puledri. Con una decisione netta, i giudici hanno proclamato Anandi F “Best in Show Afhi Studbook KFPS 2025”, riconoscendole superiorità sia nella costruzione morfologica sia nelle andature di passo e trotto.

LE PAROLE DEL PROPRIETARIO DELLA CAVALLA

Un risultato che riempie d’orgoglio Giuseppe, proprietario di questa elegante cavalla arrivata da Mileto: «Vivere un’esperienza simile e raggiungere un traguardo tanto inaspettato quanto desiderato è stato fonte di immensa soddisfazione. In conclusione – ha sottolineato – oltre a ringraziare l’Associazione Friesian Horse Italia Aps per l’opportunità concessa alla mia splendida Penelope, desidero estendere un sentito grazie agli amici Stefano Puglisi, Carmine Pignataro, Eleonora Goruppi e Francesco Trecarichi per il supporto e la dedizione nella cura di ogni dettaglio, che hanno contribuito alla perfetta riuscita della competizione».

Un successo di grande prestigio per l’allevamento italiano e per Giuseppe, che porta a casa il titolo più ambito della manifestazione e conferma l’elevato livello qualitativo della selezione del Frisone nel nostro Paese.