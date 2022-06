Tonno Callipo, Cezar Douglas è il nuovo allenatore

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Sulla panchina della Tonno Callipo Volley arriva il brasiliano Cezar Douglas. Il sodalizio giallorosso di Pippo Callipo ha individuato nell’ex tecnico della Kemas Lamipel Santa Croce esperienza, dinamicità e sagacia tecnico-tattica, le giuste caratteristiche per guidare la squadra che si presenterà ai nastri di partenza del campionato di Serie A2 con il chiaro intento di tornare immediatamente in SuperLega.

“Conoscevo già la Società calabrese perché da qui sono passati tanti brasiliani – ha detto il neo tecnico di Vibo – Ho avuto anche modo di allenare in Brasile alcuni di loro come ad esempio Rapha Oliveira. Ho sempre sentito parlare molto bene del Club per la serietà e la buona organizzazione. È risaputa anche l’accoglienza delle persone del posto. Non posso nascondere che ho sempre guardato a questa realtà con un certo interesse. È stata una grande soddisfazione ricevere la chiamata della Tonno Callipo e non ho esitato ad accettare la proposta”.