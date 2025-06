Volley, il "Panificio Pesce Todosport" vola in Serie B2 ed è festa grande

3 minuti per la lettura

Promozione storica e festa grande per il le ragazze vibonesi del “Panificio Pesce Todosport” che a Paola vincono 3-0 e conquistano l’accesso alla Serie B2 chiudendo una stagione da incorniciare con la vittoria anche Coppa Calabria. Coach Iurlaro in lacrime: “Un sogno che si realizza”

VIBO VALENTIA – Il sogno è diventato realtà: Il “Panificio Biscottificio Pesce Todosport” conquista la promozione in Serie B2 di volley, coronando una stagione da leggenda con il secondo grande traguardo stagionale, dopo la vittoria della Coppa Calabria. A Paola, davanti a un pubblico caloroso e con la determinazione delle grandi squadre, le ragazze vibonesi mettono il sigillo finale con un secco 3-0 (9-25, 15-25, 18-25) e scrivono una pagina indelebile nella storia sportiva cittadina.

LA CAVALCATA PERFETTA DEL PANIFICIO PESCE IN SERIE B2

Il match di ritorno dei play-off promozione si è trasformato presto in una formalità per una squadra apparsa superiore sotto ogni aspetto: tecnica, condizione fisica, determinazione. Il Panificio Pesce ha affrontato la gara con lucidità e fame di vittoria, gestendo i momenti cruciali con la maturità di chi sa di avere una missione da compiere. E così è stato.

Il successo di Paola è il frutto di un lavoro meticoloso e corale: una società solida, uno staff tecnico preparato, un gruppo coeso di atlete che non ha mai mollato un centimetro, affrontando ogni sfida con grinta, cuore e spirito di sacrificio.

UN GRUPPO VINCENTE E LA COMMOZIONE DI IURLARO

La promozione in Serie B2 rappresenta molto più di un semplice risultato sportivo. È la vittoria di una comunità che ha saputo stringersi attorno alla propria squadra, sostenendola nei momenti difficili e celebrandone i successi. Un esempio di sport sano, dove il sacrificio e il lavoro pagano, e dove anche una realtà “piccola” può scrivere una grande impresa.

Commovente il momento finale della partita, con il coach Vito Iurlaro in lacrime a bordo campo. “Si è chiusa una stagione meravigliosa – ha dichiarato –. Prima la conquista della Coppa Calabria, ora la promozione. Ringrazio tutti quelli che ci sono stati vicini, dallo staff alle famiglie. Le ragazze sono state eccezionali, non si sono mai tirate indietro. Questo gruppo ha un’anima”.

La foto di gruppo con i tifosi (foto Natale)

Non manca un pensiero per le avversarie della Loryvolley di Pizzo, protagoniste di un campionato di altissimo livello: “Una società straordinaria che ci ha dato filo da torcere fino all’ultimo. Meritano anche loro la B2”.

ADESSO FESTA PER LE RAGAZZE DELLA PANIFICIO PESCE

È tempo di festeggiamenti per la squadra, la società e i tifosi. La promozione in B2 rappresenta una sfida nuova, più grande, ma anche un premio meritato per un percorso costruito con tenacia, competenza e amore per il volley. E come spesso accade nello sport, le emozioni più belle sono quelle condivise: quelle di un gruppo che ha creduto in un sogno e ha saputo trasformarlo in realtà.