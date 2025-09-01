Bonus auto elettriche per 33 Comuni irpini: al via la svolta green

1 minuto per la lettura

Bonus auto elettriche: a partire dal mese di settembre, partono gli incentivi statali per i residenti di 33 Comuni della provincia di Avellino.

AVELLINO – Arriva un’importante opportunità per i cittadini della provincia di Avellino. I residenti di 33 Comuni irpini potranno usufruire dei bonus previsti dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’acquisto di veicoli elettrici. Il decreto attuativo del Governo, in vigore a partire da settembre, stanzia 600 milioni di euro destinati a favorire la mobilità sostenibile nei territori urbani che puntano a un futuro più verde. L’iniziativa ha l’obiettivo di rinnovare il parco auto circolante, ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria.

Bonus auto elettriche per 33 Comuni irpini

I Comuni coinvolti sono: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Avellino, Atripalda, Candida, Capriglia Irpina, Castelvetere sul Calore, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Forino, Grottolella, Lapio, Manocalzati, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Ospedaletto d’Alpinolo, Parolise, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Sant’Angelo a Scala, Santa Paolina, Sorbo Serpico, Summonte, Tufo e Volturara Irpina.

«Si tratta di un’opportunità significativa per i nostri cittadini – ha dichiarato Ciro Aquino, sindaco di Montefredane – che potranno accedere a incentivi utili a svecchiare il parco auto e promuovere la mobilità sostenibile».

Come ottenere il bonus?

Per ottenere il bonus, sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5. L’iniziativa mira a ridurre l’inquinamento urbano, abbattere le emissioni climalteranti e incentivare uno stile di vita più sostenibile. Per gli automobilisti irpini si apre così la possibilità concreta di contribuire al cambiamento, beneficiando di un sostegno economico che guarda al futuro.