Un medico dell’ospedale “Moscati” di Avellino è stato aggredito con pugno in pieno volto da un paziente, scontento della diagnosi “affrettata”.

AVELLINO- Un nuovo episodio di violenza negli ospedali campani, questa volta è avvenuto al “Moscati” di Avellino. Nella serata di ieri, 29 dicembre 2024, un medico di turno è stato aggredito brutalmente da un paziente. Un pugno in pieno volto perché secondo il paziente il medico era colpevole di una diagnosi ritenuta affrettata.

L’episodio del medico dell’ospedale Moscati aggredito è stato confermato dai dirigenti dell’Azienda ospedaliera di Avellino. Il paziente, dopo essere stato visitato, è stato invitato dal medico di turno a stare tranquillo e a ritornare a casa senza preoccupazioni per il suo stato di salute.

Per tutta risposta l’uomo ha sferrato un pugno in pieno volto al medico e la situazione sarebbe ulteriormente degenerata senza l’intervento di un infermiere, a sua volta aggredito dal paziente. Ci sono stati momenti di panico fino all’arrivo in ospedale degli agenti della Questura di Avellino, che hanno identificato e denunciato l’aggressore. Il medico ha ricevuto una prognosi di tre giorni.