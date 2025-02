Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Avellino

1 minuto per la lettura

Detenuto di 37enne trovato morto in cella nel carcere di Avellino, sequestrata la salma e indagini in corso, si sospetta overdose o cause naturali.

AVELLINO – Un detenuto di 37 anni, originario di Napoli, è stato trovato morto nella sua cella del carcere di Avellino. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri, 7 febbraio 2025. L’allarme è scattato immediatamente, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare le cause del decesso. L’ipotesi principale è che si tratti di una morte per cause naturali, ma non viene esclusa la possibilità che il detenuto abbia fatto uso di sostanze stupefacenti.

Il pubblico ministero della Procura di Avellino, Cecilia Annecchini, ha disposto il sequestro della salma del detenuto e il trasferimento all’ospedale di Avellino, dove sarà eseguita l’autopsia. Gli inquirenti stanno ascoltando i compagni di cella e il personale penitenziario per ricostruire le ultime ore di vita del detenuto. Stanno cercando di capire se ci siano elementi utili a chiarire le circostanze del decesso.