Benevento, precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito

1 minuto per la lettura

Benevento, elicottero ultraleggero precipita in contrada Olivola: un morto e un ferito grave. Indagini in corso per accertare le cause.

BENEVENTO – Un pomeriggio di volo si è trasformato in tragedia in contrada Olivola, a breve distanza dal campo di aviazione di Benevento. Un elicottero ultraleggero, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato al suolo, provocando la morte di una persona mentre il secondo occupante del veicolo è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi 27 gennaio 2026. Il velivolo ha perso quota improvvisamente, impattando violentemente con il terreno. A bordo dell’ultraleggero viaggiavano due persone. Per una di loro, l’impatto è stato fatale: i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’altra persona presente è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

ELICOTTERO ULTRALEGGERO PRECIPITA A BENEVENTO: INDAGINI SULLA DINAMICA

Sul luogo del disastro sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale medico. Al momento, le autorità mantengono il massimo riserbo sulle identità dei due passeggeri, in attesa di avvisare i familiari. Gli inquirenti hanno transennato l’area per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dello schianto. Sarà fondamentale stabilire se l’incidente sia stato causato da un guasto meccanico, da un errore umano o dalle condizioni meteorologiche presenti al momento del decollo.