In auto con 52 chili di hashish: arrestato nel Casertano dopo inseguimento sull’A1

1 minuto per la lettura

Arrestato con 52 chili di hashish al casello di Caianello, nel Casertano, dopo un inseguimento ad alta velocità sull’A1 e un tentativo di fuga a piedi.

CAIANELLO (CASERTA) – Viaggiava con oltre 52 chili di hashish nascosti nell’auto, ma il suo tentativo di fuga è terminato con un arresto lungo l’autostrada A1. Protagonista, un uomo bloccato dalla Polizia Stradale nei pressi del casello di Caianello, al termine di un inseguimento ad alta velocità che ha coinvolto due pattuglie.

Inseguimento sull’A1: bloccato con 52 chili di hashish nel Casertano

L’episodio è iniziato in una piazzola di sosta dove una pattuglia della Polstrada di Cassino ha notato un’auto ferma sul ciglio della carreggiata. Gli agenti si sono avvicinati per offrire assistenza. Alla vista della volante, il conducente ha improvvisamente inserito la marcia e si è dato alla fuga, innescando un inseguimento rocambolesco lungo l’autostrada. Durante la corsa, l’uomo ha tentato persino di speronare l’auto della Polizia, ma l’intervento di una seconda pattuglia della Polstrada di Caserta Nord ha consentito di bloccare il veicolo nei pressi del casello di Caianello.

Nonostante l’auto fosse ormai ferma, il fuggitivo ha abbandonato il mezzo cercando di dileguarsi a piedi, scavalcando il guardrail centrale. Raggiunto dagli agenti dopo una breve colluttazione, è stato immobilizzato e arrestato. All’interno della vettura, i poliziotti hanno scoperto 96 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 52 chili, nascosti con cura nel bagagliaio. La droga è stata sequestrata, mentre l’uomo è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza dello stupefacente e individuare eventuali complici o canali di distribuzione.