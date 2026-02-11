Caserta, maxi operazione anti camorra

2 minuti per la lettura

Maxi operazione anticamorra a Caserta. I Carabinieri, coordinati dalla Dda di Napoli, eseguono misure per associazione mafiosa, estorsioni, armi e droga

È in corso dalle prime ore di questa mattina, mercoledì 11 febbraio 2026, una vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Caserta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, contro un presunto sodalizio di stampo camorristico attivo nel territorio casertano. Nel mirino degli inquirenti ci sono decine di indagati raggiunti da misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Dda partenopea.

BLITZ ANTI CAMORRA A CASERTA



Secondo quanto emerge dal lancio stampa, agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere di stampo camorristico, estorsione, incendio, detenzione e porto illegale di armi. Tra le ipotesi accusatorie figurano anche il traffico di sostanze stupefacenti, la ricettazione, oltre a minacce e lesioni personali riconducibili – secondo la ricostruzione degli inquirenti – alle dinamiche di controllo del territorio da parte del gruppo criminale.

Le attività investigative avrebbero documentato un sistematico ricorso alla violenza e all’intimidazione per imporre il controllo su attività economiche e reti di spaccio, in un’area già segnata dalla presenza di storiche consorterie camorristiche. L’obiettivo del sodalizio, secondo l’accusa, sarebbe stato quello di consolidare la propria influenza attraverso estorsioni a imprenditori e commercianti e la gestione quasi monopolistica del traffico di droga.

L’AZIONE DEI CARABINIERI



Il blitz scatta all’alba, di oggi, mercoledì 11 febbraio, con decine di militari dell’Arma impegnati fra il capoluogo e diversi comuni della provincia di Caserta per eseguire arresti, perquisizioni e sequestri. In campo ci sono i Carabinieri del Comando provinciale di Caserta e dei reparti speciali, che agiscono sulla base di un’articolata ordinanza cautelare emessa nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Napoli.

Le operazioni di polizia giudiziaria proseguono per tutta la mattinata, con controlli mirati in abitazioni, garage e presumibili basi logistiche del gruppo, alla ricerca di armi, droga, denaro contante e documentazione ritenuta utile alle indagini. L’azione dell’Arma punta a disarticolare la presunta rete camorristica lungo tutta la filiera delle attività illecite, dal racket alle piazze di spaccio.

CAMORRA A CASERTA, LA CONFERENZA STAMPA

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa fissata per le 10.30 nella Procura di Napoli, sala Beatrice all’ottavo piano. All’incontro prenderanno parte il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, e il comandante provinciale dei Carabinieri di Caserta, colonnello Manuel Scarso, che faranno il punto sul quadro accusatorio e sugli sviluppi dell’inchiesta.

Nel corso della conferenza, la Dda partenopea dovrebbe ricostruire le fasi dell’indagine, la struttura del presunto sodalizio e le modalità con cui, secondo l’accusa, il gruppo avrebbe gestito estorsioni, traffico di stupefacenti e circolazione di armi nel Casertano.