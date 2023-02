La Regione Campania paga quasi 40 milioni di euro di straordinari: è record

1 minuto per la lettura

Una cifra monstre per gli straordinari pagata ai dipendenti a tempo indeterminato della Regione Campania, quasi 40 milioni di euro, è record in Italia: triplicato il dato rispetto al 2018 e il quadruplo rispetto alla seconda Regione in classifica

La Campania è la Regione italiana che, in valore assoluto, detiene il record (negativo) della spesa per gli straordinari pagati per il lavoro del personale a tempo indeterminato.

Nella Regione governata da Vincenzo De Luca, infatti, gli uffici preposti al pagamento degli emolumenti, nel corso del 2021, hanno pagato ben 39.923.161,06 euro complessivi per lavoro straordinario per il personale a tempo indeterminato. Una cifra monstre pari a più di 4 volte la somma pagata per la stessa motivazione dalla Regione seconda classificata ossia la Sicilia ai propri dipendenti.

Passando ad una analisi pluriennale, si tratta di una cifra lievemente inferiore rispetto ai dati evidenziati nell’anno precedente (40.500.883,78 gli straordinari pagati nel 2020), ma più elevata rispetto al 2019 (36.384.270,66). Ma il dato più sconcertante gli analisti lo hanno riscontrato comparando i dati al 2018 con una spesa più che triplicata visto che nel 2018 la spesa complessiva si era fermata a 13.061.128,00 euro.

Una cifra che, inevitabilmente, la porta ad avere il rating peggiore, ossia la C, nell’ambito della speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia.

PAGAMENTO DEGLI STRAORDINARI, DIETRO IL RECORD DELLA CAMPANIA UN ABISSO

Subito dopo la Campania, fra le Regioni con gli importi più elevati di uscite per questa voce, e comunque superiori al milione di euro, si trovano, come detto, Sicilia (9.279.747,73), Friuli Venezia Giulia (1.569.284,59), Sardegna (1.191.537,49).

Seguono, con un importo compreso tra 500mila euro e il milione: Marche (874.524,69), Valle d’Aosta (843.629,90), Lazio (781.564,42), Lombardia (764.468,60), Emilia-Romagna (633.479,07), Puglia (575.957,21) e Calabria (536.858,79).