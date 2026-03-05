Il Rinascimento “nascosto” di Napoli: viaggio nel Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

4 minuti per la lettura

Il Rinascimento nascosto di Napoli, tra le pieghe del centro storico, l’antico monastero olivetano si svela come una piccola “Sistina” napoletana, custodendo capolavori di Vasari e la cruda bellezza del Compianto di Mazzoni.

Napoli non finisce mai di stupire, specialmente quando si varca la soglia del Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi. Fondato nel 1411 da Gurello Origlia con il nome di Santa Maria di Monteoliveto, questo luogo è stato per secoli il cuore pulsante della spiritualità aristocratica partenopea. Nato come una “micro-città” autonoma fuori dalle mura, tra chiostri e orti officinali, il complesso racconta oggi una stratificazione storica affascinante, segnata dal passaggio dai monaci Olivetani alla nazione lombarda dopo i terremoti del XIX secolo.

Il trionfo del marmo: le Cappelle Rinascimentali

Passeggiando lungo la navata, si viene immediatamente rapiti dal legame profondo tra il complesso e la dinastia aragonese. Le cappelle laterali sono veri e propri scrigni del Rinascimento toscano in terra campana.

Nella Cappella Piccolomini, l’opera di Antonio Rossellino incanta per la finezza millimetrica dello “stiacciato”, una tecnica di rilievo che regala una prospettiva quasi pittorica alla scena della Natività. Poco distante, la Cappella Correale risponde con l’eleganza di Benedetto da Maiano: la sua Annunciazione è un inno al canone classico, dove i volti dolci e i panneggi morbidi sembrano quasi prendere vita nel marmo.

Il Rinascimento di Napoli, dramma in terracotta: il Compianto di Guido Mazzoni

Ma è proseguendo nel percorso che si incontra l’opera forse più viscerale dell’intero complesso: il Compianto sul Cristo morto (1492) di Guido Mazzoni. Qui, la terracotta smette di essere materia inerte per farsi urlo, sofferenza e carne. Le otto statue a grandezza naturale circondano il corpo di Cristo in un dramma collettivo che travolge l’osservatore.

Il realismo è quasi iperbolico: nei volti contratti di Maria e della Maddalena si legge un dolore universale. Un dettaglio storico rende tutto ancora più suggestivo: nei tratti di Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo sono stati riconosciuti i sovrani Alfonso II e Ferrante d’Aragona, rendendo i regnanti partecipi eterni del sacrificio divino. Attualmente l’opera è in restauro affinché quest’ultima possa tornare al colore che la patina del tempo ha nascosto.

Il Rinascimento nascosto di Napoli, il cielo in una stanza: la Sagrestia del Vasari

Il culmine della visita è rappresentato dalla Sagrestia Vecchia, un tempo refettorio, trasformata nel 1544 da Giorgio Vasari in quella che molti definiscono una “piccola Cappella Sistina”. Vasari, giunto a Napoli su invito degli Olivetani, ridisegnò l’architettura medievale coprendola con un ciclo di affreschi magistrale.

Alzando lo sguardo, si viene proiettati in una sfera celeste dove le 48 costellazioni tolemaiche danzano tra personificazioni di virtù, Religione ed Eternità. A fare da contrappunto alla volta, gli straordinari intarsi lignei di Fra’ Giovanni da Verona: trompe-l’œil magistrali che, attraverso diverse essenze di legno, creano prospettive urbane e falsi armadi così realistici da invitare chiunque a tentare di aprirli.

Discesa nel silenzio: l’Ipogeo e il mistero di Tanucci

Il viaggio si conclude nel ventre del complesso, nella Cripta degli Abati. Questo ambiente ellittico, nato per la pratica della “scolatura” dei defunti, conserva oggi un’atmosfera di sacro raccoglimento. Tra affreschi di foreste sacre, la cripta custodisce i resti di personalità illustri, tra cui spicca il nome di Bernardo Tanucci. L’illuminista che sognava un Regno di Napoli moderno e sovrano riposa qui, nel silenzio di quella che un tempo era la terra santa dei Lombardi.

Il complesso risulta ad oggi una di quelle chicche nascoste rimaste incontaminate, lontane da orde di turisti che riescono ancora a lasciare attoniti e sbalorditi solo alla vista di alcune opere invidiabili da tutto il mondo, sembra quasi un peccato lasciare che questo spettacolo passi quasi in sordina, ma forse è meglio che tutto rimanga sporco, crudo e reale. Visitare Sant’Anna dei Lombardi oggi significa non solo ammirare l’arte, ma attraversare sei secoli di storia napoletana, in un dialogo continuo tra la bellezza sublime del Rinascimento e la cruda realtà della devozione popolare. Oggi, la cura di questo immenso patrimonio è affidata alla Cooperativa Sociale ParteNeapolis, che ne garantisce la fruizione con una visione che unisce la competenza turistica all’impatto sociale, rendendo il museo un modello di gestione partecipata.