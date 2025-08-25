1 minuto per la lettura

Avaria per la nave da crociera MSC World Europa, in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone tra passeggeri ed equipaggio. L’operazione di rimorchio potrebbe richiedere diverse ore. Le autorità marittime confermano che il piano di sicurezza è pienamente operativo.

Una grave avaria elettrica ha colpito questa mattina (25 agosto) la nave da crociera MSC World Europa, mentre navigava tra Genova e Napoli, a circa 8 miglia nautiche al largo dell’isola di Ponza. A bordo si trovano 8.585 persone, tra passeggeri (6.496) e membri dell’equipaggio (2.089).

Avaria per la nave da crociera Msc al largo di Ponza

Secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera, il problema si è verificato alle 07:25, quando la nave ha comunicato difficoltà ai motori di natura elettrica. Nonostante l’avaria, la situazione a bordo risulta tranquilla: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i generatori di bordo continuano ad assicurare i servizi essenziali per i passeggeri.

In risposta all’emergenza, la Guardia Costiera ha inviato due rimorchiatori, partiti dai porti di Gioia Tauro e Napoli, per assistere la MSC World Europa e condurla in sicurezza al porto di Napoli. Le autorità marittime monitorano costantemente la situazione, mentre l’equipaggio assicura la tranquillità dei passeggeri. Al momento non si segnalano feriti né situazioni di pericolo immediato.