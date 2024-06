Napoli, adescava minori sui social network. Pedofilo in arresto

1 minuto per la lettura

Adescava minori attraverso i social network: l’arresto di un pedofilo a Napoli dopo le indagini svolte grazie alla denuncia di una madre

NAPOLI – La prassi era adescare minorenni sui social network: in arresto un pedofilo. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Napoli a carico di un uomo ritenuto gravemente indiziato dei reati di pedofilia per atti sessuali con minorenne, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, commessi in più occasioni e con soggetti diversi.

L’attività investigativa effettuata dalla Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla IV sezione Fasce Deboli della Procura partenopea, è partita dalla denuncia presentata due anni fa dalla madre di uno dei due minorenni adescati sui social network, che ha riferito di aver scoperto che l’indagato intratteneva rapporti sessuali con il figlio, all’epoca dei fatti minore di 14 anni.

Dall’analisi del contenuto del telefono cellulare sequestrato all’indagato sono emersi messaggi dal contenuto sessualmente esplicito scambiati con un altro minorenne nonché foto ritraenti lo stesso nell’atto di consumare rapporti sessuali con tale ragazzo. Quanto emerso in sede di denuncia nonché dall’analisi del dispositivo trova conferma dalle escussioni, svolte in modalità protetta, dei minorenni nonché di altre persone informate sui fatti.