Scoperto laboratorio abusivo di melassa per narghilè: sequestrati 1000 kg di tabacco e 900 kg di aromi nel Napoletano.

CAMPOSANO (NAPOLI) – Un appartamento trasformato in una vera e propria fabbrica clandestina di tabacco aromatizzato destinato ai narghilè. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Napoli a Camposano. Un laboratorio abusivo dove si produceva illegalmente melassa per la cosiddetta Shisha. A gestire l’attività illecita un cittadino siriano di 41 anni, denunciato alla procura di Nola per sottrazione fraudolenta all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati. Secondo le stime delle Fiamme Gialle, l’evasione fiscale ammonterebbe a circa 250mila euro.

Scoperto laboratorio abusivo di melassa per narghilè nel Napoletano

Nel corso dell’operazione, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 1.000 kg di tabacco già trasformato, 900 kg di sostanze aromatiche, 35 macchinari e utensili per la lavorazione e il confezionamento, più di 25mila buste ed etichette pronte per immettere il prodotto sul mercato nero. Reperiti anche 2.900 euro in contanti e un orologio d’oro, probabile provento dell’attività illecita. Le confezioni di Shisha, pronte a rifornire il mercato parallelo e a sfuggire ai controlli fiscali, avrebbero garantito introiti superiori ai 400mila euro, sottraendo così risorse preziose all’Erario e alimentando un commercio sommerso che sfugge a ogni garanzia di tracciabilità e sicurezza per i consumatori.

La denuncia

L’intervento della Guardia di Finanza rientra nel più ampio contrasto alle frodi nel settore dei tabacchi lavorati, uno dei fronti più redditizi per la criminalità economica, sempre più attratta dal business del narghilè e delle miscele aromatizzate, fenomeno in forte espansione tra i giovani. Il responsabile, oltre alla denuncia penale, è stato segnalato anche per le violazioni legate al Codice del Consumo. Il prodotto lavorato senza alcun controllo igienico-sanitario avrebbe potuto rappresentare un serio rischio per la salute dei cittadini.