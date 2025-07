Abusate in hotel nel centro di Napoli: due indagati

2 minuti per la lettura

Napoli, abusi in un hotel del centro: due indagati. Aperta un’inchiesta. Nel mirino due ex manager della struttura, licenziati dopo la segnalazione dei fatti.

NAPOLI — Due donne, entrambe dipendenti di un noto albergo del centro di Napoli, hanno trovato il coraggio di denunciare anni di presunti abusi sessuali subiti sul luogo di lavoro. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Napoli, ha aperto un’inchiesta. Nel mirino due ex manager della struttura, già licenziati dalla proprietà dopo la segnalazione dei fatti. Le violenze, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbero consumate ripetutamente all’interno dell’hotel Oriente, una struttura storica nel cuore della città. Gli episodi denunciati dalle due lavoratrici parlano di aggressioni avvenute nei luoghi più insospettabili e isolati dell’albergo: ascensori, spogliatoi, ripostigli, persino stanze di servizio.

Abusate in hotel nel centro di Napoli: il ricatto e la paura

Assistite dagli avvocati Amedeo Di Pietro e Danilo D’Andrea, le due donne hanno raccontato di essere state costrette per anni a subire in silenzio, spinte dalla paura di perdere l’unica fonte di reddito che garantiva loro la sopravvivenza. Una delle due ha denunciato anche un demansionamento punitivo, mentre l’altra ha descritto le pesanti ripercussioni psicologiche di quelle violenze, culminate in attacchi di panico e stati d’ansia costanti.

«Se mi licenziano, te ne devi andare da Napoli», avrebbe minacciato uno degli indagati dopo aver saputo della denuncia. Parole che, secondo gli inquirenti, confermerebbero un clima di intimidazione e ritorsione che avrebbe reso per anni impossibile parlare.

In uno degli episodi raccontati, la più giovane ha riferito di aver avuto un attacco di panico e di aver fatto cadere un vassoio con dei bicchieri al solo sentire la voce di uno degli indagati. Un’altra avrebbe subito anche un demansionamento, finendo in una condizione di vulnerabilità economica che, secondo le vittime, le avrebbe rese preda facile dei presunti aggressori.

Indagini aperte su altri possibili casi

L’indagine, in queste ore, si sta concentrando anche sull’ipotesi che possano emergere altri casi analoghi all’interno della struttura. Gli inquirenti stanno ascoltando colleghi e visionando documentazione interna per ricostruire un quadro che potrebbe allargarsi, tra testimonianze di silenzi forzati, paure quotidiane e la difficoltà, per chi vive in una condizione di precarietà, di denunciare abusi anche di fronte a violenze ripetute. Se le accuse dovessero essere confermate, emergerebbe uno scenario di sfruttamento e violenza sul lavoro che, ancora una volta, mostra come dietro le luci di una hall elegante possa nascondersi un inferno quotidiano per chi lavora nel terrore di perdere tutto.