Napoli, operazione anticamorra: 6 arresti, sequestrate armi e droga

1 minuto per la lettura

Operazione anticamorra a Napoli, altri sei arresti per spaccio e ricettazione: si aggiungono ai 25 già fermati lo scorso luglio del clan Mazzarella.

NAPOLI – Nuove misure cautelari nell’ambito della maxi operazione anticamorra che lo scorso 10 luglio aveva portato all’arresto di 25 persone legate al clan Mazzarella. La Polizia di Stato di Napoli ha notificato sei provvedimenti a indagati per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, reati emersi a seguito degli interrogatori preventivi. Nel dettaglio, sono stati disposti un arresto in carcere, uno ai domiciliari, un divieto di dimora a Napoli e tre obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. I sei provvedimenti odierni si aggiungono alle misure già eseguite a luglio contro le 25 persone ritenute affiliate a tre distinti rami del clan Mazzarella: il gruppo del Connolo (famiglie Barattolo e Galiero), quello di Forcella (famiglia Buonerba, detti “Capelloni”) e quello di Poggioreale (famiglia Nunziata, i “Castagnari”).

ALTRI SEI ARRESTI NELL’OPERAZIONE ANTICAMORRA A NAPOLI

Le accuse per i 25 indagati andavano dall’associazione a delinquere di stampo mafioso al traffico di stupefacenti, ricettazione e detenzione di armi. Durante le notifiche delle misure, la Polizia ha anche scoperto e sequestrato una pistola Glock rubata. C’erano inoltre diverse munizioni e 14 panetti di hashish per un peso di circa 1,5 chilogrammi. Questi erano nascosti nel sottotetto di una palazzina in zona Porta Nolana.