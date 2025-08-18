Napoli, in carcere un esponente del clan Amato-Pagano

1 minuto per la lettura

Napoli, la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ne confronti di un esponente del clan Amato-Pagano. L’uomo è indagato per associazione mafiosa e rapina.

NAPOLI – Colpo alla criminalità organizzata: il Centro Operativo di Napoli della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un esponente di vertice del clan Amato-Pagano, indagato per associazione mafiosa e rapina. Al momento, le autorità non hanno reso nota l’identità dell’uomo.

Il provvedimento, emesso il 28 novembre 2024 dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, non era stato eseguito a dicembre per l’irreperibilità dell’indagato, poi localizzato in Spagna. Il 15 gennaio 2025 il Gip aveva chiesto un mandato di arresto europeo, autorizzato il 5 agosto 2025 dal Tribunale Centrale di Madrid. Le autorità hanno arrestato l’uomo a Barcellona il 17 gennaio 2025 in esecuzione di un altro mandato di arresto europeo e lo hanno estradato in Italia a marzo. Attualmente si trova nel carcere di Civitavecchia, dove ha ricevuto la notifica di una nuova misura cautelare.

Secondo gli investigatori della Direzione Distrettuale Antimafia, l’indagato rivestiva un ruolo chiave all’interno del clan, in particolare come referente per Mugnano e Melito di Napoli. Coordinandosi con i reggenti e i capi famiglia, avrebbe gestito il traffico di stupefacenti dalla Spagna verso l’Italia, consolidando il controllo del sodalizio su vaste aree del territorio napoletano. L’arresto rappresenta l’ultimo capitolo della maxi-operazione del 17 dicembre 2024, che aveva già portato in carcere numerosi affiliati del clan Amato-Pagano, oggi in attesa dell’udienza preliminare davanti al Tribunale di Napoli.